Norse Atlantic Airways lancia un nuovo collegamento tra Roma e New York JFK

Norse Atlantic Airways ha annunciato l’avvio della vendita dei biglietti tra Roma Fiumicino (FCO) e New York JFK. La nuova rotta diventerà la quinta destinazione europea servita da Norse da JFK. Il servizio giornaliero inizierà le operazioni il 19 giugno 2023 con tariffe a partire da €239 solo andata tasse incluse.

“Siamo molto lieti di annunciare che Roma è la nostra quinta capital city in Europa, con l’offerta di un volo diretto Norse Atlantic Airways per New York JFK. I clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico potranno godere di valore, eccellente servizio a bordo e comfort mentre viaggiano tra queste due città culturalmente vivaci ed eccitanti. L’aggiunta di Roma alla nostra rete fornirà un altro gateway per l’Europa e rafforzerà la nostra presenza a New York”, ha affermato Bjorn Tore Larsen, CEO di Norse Atlantic Airways.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Roma Fiumicino a Norse Atlantic Airways”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer, Aeroporti di Roma. “Questo nuovo volo diretto per New York JFK completerà l’offerta complessiva tra le due città con un outbound evening service che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti. Scegliendo Roma FCO, Norse Atlantic Airways è un’altra nuova compagnia aerea che ha riconosciuto l’eccellenza operativa del nostro aeroporto e la grande attrattività del nostro mercato”.

Il volo partirà da Roma (FCO) alle 19.30 e atterrerà a JFK alle 23.00, il volo di ritorno partirà da JFK alle 01.00 e atterrerà a Roma alle 15.45.

“Norse Atlantic opera esclusivamente aerei Boeing 787 Dreamliner. La cabina offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio rilassata e confortevole con ogni sedile che include un’esperienza di intrattenimento personale all’avanguardia. La cabina Premium offre un 43” seat pitch leader del settore e una reclinazione di 12″ che consente ai passeggeri di arrivare a destinazione sentendosi riposati e pronti a esplorare la loro destinazione.

Norse Atlantic offre due scelte di cabina, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una semplice gamma di tariffe, Light, Classic e Plus, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano la value option di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due meal services, un’esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti.

I clienti che desiderano esplorare il mondo possono accedere a una scelta e una convenienza ancora maggiori grazie alle airline’s connectivity partnership con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines. Il virtual interline agreement, powered by Dohop, fornisce oltre 600 collegamenti settimanali ai Norse’s transatlantic services presso i nostri principali hub internazionali”, afferma Norse Atlantic Airways.

“Norse Atlantic Airways è una nuova compagnia aerea che offre tariffe convenienti sui voli a lungo raggio, principalmente tra l’Europa e gli Stati Uniti. E’ stata fondata dal CEO e principale azionista Bjørn Tore Larsen nel marzo 2021. Norse ha una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner moderni, a basso consumo di carburante e più rispettosi dell’ambiente, che serviranno destinazioni tra cui New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, Oslo, Londra, Berlino, Roma e Parigi. Il primo volo della compagnia è decollato da Oslo a New York il 14 giugno 2022″, conclude Norse Atlantic Airways.

