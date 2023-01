SWISS estende la Premium Economy Class alla sua flotta Airbus A340

Swiss International Air Lines (SWISS) ha avviato il programma di installazione della Premium Economy Class per la sua flotta Airbus A340-300 nel dicembre 2022. Il primo aeromobile completato, HB-JMB, è partito ieri sera da Zurigo per Johannesburg per il suo primo volo con i nuovi posti installati. Tutti e quattro gli Airbus A340 di SWISS presenteranno la nuova classe di viaggio entro aprile. Dalla stessa data, la Premium Economy Class sarà inoltre nuovamente prenotabile per i servizi SWISS sulle rotte Zurigo-Johannesburg, Zurigo-Hong Kong e Zurigo-Chicago.

“La nostra nuova Premium Economy Class si è rapidamente affermata come un modo di viaggiare estremamente popolare”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Il feedback molto positivo che abbiamo ricevuto dai nostri clienti, sul maggiore comfort di seduta, sul servizio migliorato, sulla più ampia scelta di pasti e sulla qualità del cibo, ha solo rafforzato la nostra determinazione a offrire questo prodotto di alta qualità su più dei nostri percorsi”.

“SWISS ha già installato la Premium Economy Class su tutta la sua flotta Boeing 777-300ER, il cui primo aeromobile è stato completato alla fine di febbraio 2022. SWISS è stata la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a introdurre il best-in-class Premium Economy seat, che stabilisce nuovi parametri di riferimento per il comfort con il suo pitch di quasi un metro e la sua larghezza di 48 centimetri”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)