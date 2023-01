Airbus intensifica la ricerca di nuovi talenti per preparare il futuro dell’aerospazio

Per sostenere il suo commercial aircraft ramp-up, affrontare le sfide in defence, space and helicopters, Airbus intende assumere più di 13.000 persone in tutto il mondo nel 2023. Circa 7.000 di questi saranno posti di nuova creazione in tutta l’azienda.

“Le nuove assunzioni saranno fondamentali per supportare la nostra crescita industriale e l’ambiziosa roadmap di decarbonizzazione di Airbus e preparare il futuro dell’aviazione”, afferma Airbus.

“Nel 2022 abbiamo accolto più di 13.000 nuovi dipendenti all’interno del Team Airbus in tutto il mondo, in un ambiente complesso che ha messo alla prova la nostra resilienza e attrattiva come datore di lavoro globale”, ha dichiarato Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer, Airbus. “Dopo il successo del nostro reclutamento lo scorso anno, assumeremo nuovamente oltre 13.000 dipendenti nel 2023. Chiediamo a persone di talento provenienti da tutto il mondo di unirsi a noi nel nostro viaggio per rendere il sustainable aerospace una realtà e per aiutarci a costruire un posto di lavoro migliore, più diversificato e inclusivo per tutti i nostri dipendenti”.

“Questa nuova campagna di assunzioni sarà mondiale, con particolare attenzione a technical and manufacturing profiles, nonché all’acquisizione di nuove competenze a supporto della visione a lungo termine dell’azienda, in aree come new energies, cyber and digital.

Oltre 9.000 di questi posti saranno in Europa e il resto in tutta la nostra rete globale. Un terzo del totale delle assunzioni sarà destinato ai neolaureati.

Airbus impiega attualmente più di 130.000 persone nelle sue attività in tutto il mondo. Airbus ha recentemente ottenuto la Top Employers certification in Europa, Nord America e Asia Pacifico dal Top Employers Institute, un’autorità globale indipendente per il riconoscimento dell’eccellenza in people management and HR policies”, prosegue Airbus.

Per saperne di più sull’ampia gamma di opportunità disponibili presso Airbus, i potenziali candidati possono visitare il sito web di Airbus all’indirizzo https://www.airbus.com/en/careers.

(Ufficio Stampa Airbus)