News Brevi – 26.01.2023

MIT: MASSIMO SOSTEGNO ALLA REGIONE SULLA CONTINUITA’ TERRITORIALE AD ALGHERO – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Il diritto alla mobilità è costituzionalmente garantito ed, in quanto tale, va tutelato. Il Mit sta seguendo da vicino il tema e mantiene, tramite la nostra Rappresentanza a Bruxelles, una interlocuzione con la Commissione Europea per tutelare la continuità territoriale di Alghero. Il Mit ritiene che i motivi per i quali la Regione Sardegna intende andare avanti con la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di collegamento Alghero/Roma/Milano siano validi e coerenti con i principi generali ed il dettato della disciplina europea in materia. La Sardegna ha infatti predisposto una procedura negoziata, applicando i principi generali dell’UE e dell’ordinamento nazionale in tema di appalti e di concessioni di servizi, improntata a principi di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, in linea con la ratio della normativa che disciplina gli Oneri di Servizio Pubblico. Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, che da subito ha seguito il dossier con grande attenzione, resta e resterà in contatto con la Regione Sardegna a cui conferma massimo sostegno”.

BOEING: CONTRATTO DALL’U.S. ARMY PER NEXT GENERATION DIAGNOSTIC TOOL – L’esercito degli Stati Uniti ha selezionato Boeing per produrre ulteriori unità NGATS (Next Generation Automated Test System) con un contratto del valore di 92 milioni di dollari in tre anni. NGATS è un single, mobile diagnostic tool che fornisce real-time testing sul campo. NGATS fornisce soluzioni immediate, consentendo la diagnosi automatizzata dei guasti di oltre 100 componenti. NGATS elimina la risoluzione dei problemi manuale e lo smontaggio dei componenti, riducendo le ore di manodopera. NGATS aiuta a evitare i tempi di consegna associati all’ordinazione di parti e all’eventuale depot-level maintenance. “Questo riconoscimento dimostra che NGATS sta diventando lo standard per l’efficacia e la prontezza delle riparazioni sul campo, consentendo operazioni in un ambiente logistico conteso”, ha affermato John Chicoli, director of Boeing Global Services, Vertical Lift and Special Operations. Oltre alle piattaforme dell’esercito come i veicoli M1A2 SEP V2/V3/V4, M1A1 Abrams tank, M2A3 Bradley and M1126 Stryker vehicles, queste unità versatili saranno utilizzate nel 2023 sugli M109A7 Paladin and UH-60 Black Hawk helicopters. Un programma di test simile è stato sviluppato da Boeing per affrontare failure issues pur mantenendo la prontezza sull’AH-64 Apache.

INAUGURATA OGGI UNA NUOVA UNITÀ MOBILE DELLA “CAROVANA DELLA PREVENZIONE” GRAZIE AD UNA GENEROSA DONAZIONE DI ENAV – Una nuova unità mobile della Carovana della Prevenzione, il progetto di tutela della salute femminile che la Komen Italia svolge da anni con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è stata inaugurata oggi al Policlinico Gemelli. Questa ulteriore unità mobile, resa disponibile grazie a una generosa donazione da parte di Enav, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, avrà in dotazione un mammografo 3d di ultima generazione con tomosintesi e consentirà di ampliare le attività diagnostiche gratuite di prevenzione offerte da questo programma. La prima Giornata di Promozione della Salute, realizzata con l’unità mobile aggiuntiva, sarà dedicata alle dipendenti Enav della sede di via Salaria a Roma. Al taglio del nastro erano presenti Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia, Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia, Giovanni Scambia, Direttore scientifico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Francesca Isgrò, Presidente Enav e Paolo Simioni, Amministratore Delegato Enav. “Questa generosa donazione da parte di ENAV ha un valore positivo doppio per un’organizzazione di volontariato come la nostra”, ha commentato il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia e Direttore del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli. “Da un lato testimonia l’apprezzamento che siamo stati in grado di generare con le attività svolte quotidianamente a tutela della salute femminile; dall’altro ci consentirà di offrire un numero ancora maggiore di esami di diagnosi precoce a donne che ne hanno particolarmente bisogno. Grazie quindi di cuore all’ENAV da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i volontari della Komen Italia per questo gesto di fiducia e stima”. “La prevenzione e la diagnosi precoce dei carcinoma risultano elementi fondamentali per garantire eventuali cure tempestive a beneficio delle migliori condizioni di salute femminile e di benessere per l’intera collettività. Da donna non posso che ringraziare di cuore tutte le persone di Komen Italia e la Fondazione Policlinico Gemelli per la loro dedizione. Questa iniziativa rappresenta un modello di prevenzione e sensibilizzazione non solo per le donne di oggi ma anche e soprattutto per le generazioni future”, ha dichiarato Francesca Isgrò, Presidente del Gruppo ENAV.

UNITED CELEBRA IL DIPLOMA DELLA PRIMA CLASSE DELLA UNITED AVIATE ACADEMY – United, l’unica grande compagnia aerea statunitense a possedere una scuola di volo, celebra il diploma della prima classe di piloti della United Aviate Academy, un passo importante verso la formazione della prossima generazione di aviatori qualificati e motivati. La classe di laurea inaugurale comprende 51 studenti – di cui quasi l’80% sono donne o persone di colore – segnando il passo successivo verso l’obiettivo della compagnia aerea di formare circa 5.000 nuovi piloti presso la scuola entro il 2030, con l’obiettivo aggiuntivo di almeno la metà di donne o persone di colore. Il reclutamento e l’assunzione di piloti è una priorità per United e l’accademia è un esempio degli investimenti a lungo termine in infrastrutture, addestramento e velivoli che la compagnia aerea ha effettuato negli ultimi anni. Proprio il mese scorso, United ha acquistato più widebody di qualsiasi compagnia aerea statunitense nella storia e ha annunciato che ora è il più grande vettore sia nel Pacifico che nell’Atlantico. Per supportare tale crescita, United ha assunto circa 2.400 piloti nel 2022 e prevede di assumerne altri 2.500 quest’anno. United intende aggiungere almeno 10.000 piloti entro la fine di questo decennio. “United è leader nel settore nella formazione, reclutamento e assunzione della prossima generazione di piloti commerciali di talento e i progressi che abbiamo fatto alla United Aviate Academy dopo solo un anno sono un altro esempio di una compagnia aerea che apre la strada”, ha affermato Scott Kirby, United CEO. I graduati della United Aviate Academy possono continuare a costruire esperienza di leadership continuando all’interno dell’United Aviate pilot career development program’s ecosystem. Il programma United Aviate incoraggia a volare per un vettore United Express, assumere ruoli di leadership presso un operatore Part 135 partecipante ad Aviate o diventare un Fleet Technical Instructor presso United per completare la loro formazione. I partecipanti di Aviate possono aspettarsi di diventare un pilota United entro circa sei anni dalla laurea alla United Aviate Academy.

IBERIA: INTERLINE AGREEMENT CON TAG AIRLINES – Nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid (Fitur 2023), Iberia e TAG Airlines, la compagnia di bandiera del Guatemala, hanno firmato un accordo interlinea, che consente a ciascuna compagnia aerea di commercializzare biglietti e rotte per l’altra, con l’obiettivo principale di promuovere la connettività tra quel paese e l’Europa. Con questo accordo, Iberia incorpora il Belize come un nuovo paese centroamericano verso il quale i suoi clienti potranno viaggiare, mentre allo stesso tempo potrà offrire nuove destinazioni nell’interno del Guatemala. Allo stesso modo, i viaggiatori provenienti dalla nazione centroamericana potranno connettersi con più di 100 destinazioni in Europa. Victor Moneo, direttore Alleanze e accordi strategici di Iberia, afferma: “E’ un altro esempio del nostro impegno in America Latina, una regione per noi fondamentale. In Guatemala, infatti, abbiamo recentemente aumentato le nostre frequenze e abbiamo già un volo giornaliero, mentre questa alleanza ci consentirà di offrire una maggiore varietà di opzioni per i clienti che vogliono viaggiare tra quel Paese e l’Europa”. Alla firma dell’accordo erano presenti anche Marcela Toriello, presidente di TAG Airlines, e Julio Gamero, amministratore delegato di TAG Airlines, che hanno sottolineato che l’alleanza con Iberia andrà direttamente a beneficio dei passeggeri internazionali, che avranno a disposizione una più ampia gamma di destinazioni. Al Fitur 2023 è stata firmata anche una lettera di intenti con l’Istituto guatemalteco del turismo (INGUAT), istituzione rappresentata dal suo direttore generale, Anayansy Rodríguez. L’obiettivo di questa intesa è l’impegno per una campagna di promozione turistica per il 2023 tra le due parti. Questo impegno tra Iberia e Guatemala va di pari passo con la presenza del Paese al Fitur, visto che è stata la nazione ospite dell’evento durante l’edizione di quest’anno. Iberia ha rafforzato la sua posizione in Guatemala e ha recentemente aumentato le sue frequenze settimanali a sette, che hanno restituito la connettività tra i due paesi ad un volo giornaliero. Questo aumento di capacità, che ha iniziato ad essere applicato dal gennaio 2023, rappresenta il completo recupero delle cifre che Iberia aveva prima dello scoppio della pandemia, nel 2019. Allo stesso modo consente a Iberia di aumentare i posti disponibili per viaggiare tra il Guatemala e Spagna quest’anno. Alla fine del 2022 saranno trascorsi 55 anni da quando Iberia ha iniziato i suoi voli con il Guatemala. Iberia è leader nella connettività con l’America Latina, regione che è ancora una volta uno degli impegni della compagnia nel 2023. Con 18 destinazioni in 16 paesi e un’offerta di circa 260 voli settimanali, Iberia si è rivolta a Fitur per rafforzare ulteriormente i legami con questa regione, che è al centro della sua strategia aziendale.

DELTA PRESENTA IL NUOVO MENÙ DI BORDO – Con l’inizio dell’anno arriva la rinnovata offerta di piatti e bevande a bordo dei voli Delta, che comprende il caratteristico carrello dei dessert in Delta One, menù ispirati alla stagione e a base vegetale, un avvolgente rosé e il delizioso Espresso Martini Tip Top. Delta inaugura l’anno con un rinnovato menù di piatti e bevande a bordo, pensato per deliziare i passeggeri e regalare loro momenti di gusto e leggerezza durante il volo. “Il pranzo o le bevande a bordo non dovrebbero essere diversi da quanto si ordina nel nostro ristorante preferito, ed è per questo che in Delta reinventiamo costantemente il servizio in volo: vogliamo sempre sorprendere e deliziare i nostri passeggeri con opzioni di menù stagionali e differenziate”, ha dichiarato Kristen Manion Taylor, S.V.P. In-Flight Service di Delta. “Dai prelibati piatti di tapas spagnole al rinfrescante rosé, c’è qualcosa di nuovo da gustare per tutti”. L’ultimo aggiornamento del menù introduce tocchi regionali, come il tradizionale tè pomeridiano e le tapas nelle selezioni del menù prima dell’arrivo su partenze selezionate, mentre le proposte stagionali includono i piatti più gustosi di ristoranti di grido, come la Gramercy Tavern di New York. Queste novità si aggiungono all’ampio programma di pasti e bevande di Delta, che comprende Du Nord Social Spirits, una varietà di opzioni di menù vegetariani in collaborazione con Impossible Foods, partnership con tre chef premiati con il James Beard Award e una rinnovata offerta di vini di bordo con Imagery Estate Winery, guidata dalla pluripremiata enologa Jamie Benziger. Delta trasporta fino a 200 milioni di passeggeri all’anno. Con sede ad Atlanta, Delta opera in hub importanti e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon e Tokyo. Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività in tutto il mondo.

LA COMPAGNIE: PROMOZIONE PER SAN VALENTINO – La Compagnie lancia una promozione speciale San Valentino per volare in due da Milano a New York. “In occasione di San Valentino, dal 2 al 14 febbraio La Compagnie 100% Smart Business Class propone una tariffa speciale per volare in coppia da Milano a New York senza scali a partire da 2.200 euro (andata e ritorno). Durante questi 13 giorni sarà possibile prenotare con la tariffa scontata di San Valentino per viaggiare su una selezione di voli fino al 31 dicembre 2023. A bordo degli aeromobili in sola Business Class, la compagnia aerea francese propone servizi esclusivi. Tra questi, l’accesso alle lounge in aeroporto a Milano Malpensa e a New York Newark per rilassarsi con tutti i comfort necessari in attesa del proprio volo, fast track e imbarco di due bagagli da stiva fino a 32 kg a persona per partire portando con sé tutto il necessario senza pensieri, sedili a bordo totalmente reclinabili fino alla posizione letto per potersi godere il viaggio in totale comodità e arrivare a destinazione perfettamente riposati, oltre ad una connessione wifi gratuita ed illimitata per poter navigare online per l’intera durata del volo. Il servizio è, inoltre, impreziosito dal menu gourmet stagionale di bordo, curato da chef francesi, americani o italiani che sapranno sicuramente tentare i vostri palati attraverso ingredienti selezionati e deliziose ricette. Il viaggio diventa, dunque, già un’esperienza da poter condividere lasciandosi coccolare da un servizio attento e dedicato prima di raggiungere “la città che non dorme mai”. I voli sono prenotabili sul sito internet LaCompagnie.com/it o tramite agenzia di viaggi. Per informazioni è possibile contattare Discover The World al numero 02 67077382”, afferma La Compagnie. Offerta soggetta a disponibilità, condizioni su lacompagnie.com.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 dicembre 2022. Dal primo novembre 2022 al 31 dicembre 2022, revenue pari a 5.469 mSEK (US$ 524 milioni), net income per il periodo -1.479 mSEK (US$ -142 milioni)”.

AIR CANADA: JON TURNER NOMINATO VICE PRESIDENT, CARGO – Air Canada ha annunciato che Jon Turner, attualmente Vice President, Inflight Services, è stato nominato Vice President, Cargo, a partire dal 18 febbraio 2023. Esperto dirigente di compagnie aeree con esperienza nella strategia globale, nelle operazioni e nel servizio clienti, Turner ha ricoperto un’ampia gamma di ruoli di leadership presso Air Canada e altre compagnie aeree canadesi. Turner è diventato President, Rouge Operations nel giugno 2019, con la supervisione di tutti gli aspetti del vettore leisure Air Canada Rouge. Successivamente ha assunto la guida della filiale Inflight Service di Air Canada. Con tre Boeing 767 Freighter dedicati ora in flotta e altri sette in arrivo, oltre a due Boeing 777 Freighter in consegna nel 2024, Turner guiderà la direzione strategica dell’attività globale di Air Canada Cargo, nonché renderà operative le commercial cargo opportunities per ottimizzare in modo sostenibile gli obiettivi commerciali a lungo termine di Air Canada. Mr. Turner ha conseguito una laurea in ingegneria presso la McGill University di Montreal.

AIR CANADA NOMINATA UNO DEI MIGLIORI DATORI DI LAVORO IN CANADA DA FORBES – Air Canada è stata nominata uno dei Canada’s Best Employers 2023 by Forbes per l’ottavo anno consecutivo, riconoscendo l’impegno della compagnia aerea nel fornire eccellenti opportunità di lavoro ai dipendenti in Canada. “Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta come uno dei Canada’s Best Employers 2023 by Forbes, un chiaro segnale che la cultura che abbiamo promosso nel corso di molti anni ha consentito ad Air Canada di rimanere un ottimo datore di lavoro. Creare un ambiente di lavoro positivo che supporti realizzazione e sviluppo dei dipendenti, pur essendo all’avanguardia dell’aviazione globale, rimane una priorità fondamentale per Air Canada, mentre continua ad implementare le sue strategie commerciali, ripristinando la sua rete internazionale e continuando a elevare i suoi prodotti e servizi. E’ grazie ai nostri oltre 36.000 dipendenti dedicati che in sicurezza trasportiamo persone in tutto il mondo ogni giorno”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs.

DELTA: PROSEGUE IL PIANO DI ESPANSIONE A SALT LAKE CITY – Delta Air Lines e Salt Lake City hanno finalizzato un nuovo lease agreement, aprendo la strada alla continua crescita e agli investimenti di Delta in uno dei suoi hub della costa occidentale. Annunciato ufficialmente durante il discorso sullo stato della città del sindaco di Salt Lake City Erin Mendenhall nel 2023, il contratto estende l’attuale contratto di locazione di Delta fino al 2044 e aggiunge una fase di costruzione al Delta SLC expansion plan. L’accordo aumenterà i gate di Delta in aeroporto da 55 a 66, con completamento previsto nel 2027. “Salt Lake City è la chiave del continuo successo di Delta nel rafforzare la sua posizione di vettore premium globale leader per la regione, e questo lease agreement e il successivo piano di espansione ne sono una testimonianza”, ha affermato Holden Shannon, Delta’s S.V.P. of Corporate Real Estate. “Lo storico accordo SLC di Delta è un altro importante segno del nostro costante impegno per trasformare l’esperienza di viaggio a terra e in volo”. L’accordo impegna Delta a pagare 2,8 miliardi di dollari in canoni di locazione fino al 2044 e creerà un viaggio più confortevole e senza soluzione di continuità per i clienti, stimolando al contempo l’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro significativi. L’accordo prevede due opzioni di rinnovo quinquennale, che consentono a Delta di operare con il nuovo contratto di locazione fino al 2054. Delta alza costantemente il livello per soddisfare ulteriormente le esigenze dei viaggiatori di Salt Lake City. Durante l’alta stagione estiva, Delta opera un solido elenco di oltre 240 voli giornalieri verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Londra e Parigi.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA FRANCIA – Saab ha ricevuto un ordine a metà dicembre 2022 per l’anti-armour weapon AT4 dalla direzione generale degli armamenti francese (DGA). Il valore dell’ordine è di circa 24 milioni di euro e le consegne avverranno nel 2023. L’ordine è stato registrato nel quarto trimestre 2022. La Francia ha già ordinato l’AT4CS ER (Extended Range) di Saab, l’AT4CS HE (High Explosive) e l’AT4CS AST (Anti-Structure). La famiglia AT4 è conosciuta come Roquette NG (Nouvelle Génération) in Francia.