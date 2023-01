JetBlue annuncia i risultati del quarto trimestre 2022

JetBlue Airways Corporation ha comunicato oggi i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre 2022.

“Grazie agli eccezionali sforzi dei membri dell’equipaggio di JetBlue, abbiamo chiuso l’anno con una forte performance nel quarto trimestre, ottenendo il più alto full-year revenue result nella nostra storia e una solida esecuzione dei costi, mentre raggiungevamo il nostro obiettivo di costo per l’intero anno. Riteniamo di essere ben posizionati per sviluppare ulteriormente questo successo nel 2023, con un piano disciplinato per continuare a rafforzare le nostre basi, sia operativamente che finanziariamente”, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer. “Prevediamo di ottenere ulteriore slancio nel business nel 2023 con una solida performance dei ricavi durante tutto l’anno mentre eseguiamo le nostre iniziative commerciali e manteniamo una forte attenzione al controllo dei costi. Insieme, ci aspettiamo che questi sforzi forniscano margini che si avvicinino ai livelli pre-pandemia nel corso dell’anno, mentre continuiamo su un percorso per guidare un’espansione sostenibile degli utili a lungo termine e creare valore a lungo termine per tutte le parti interessate”.

Risultati finanziari del quarto trimestre 2022

Net income per il quarto trimestre 2022 (GAAP) di $24 milioni o $0,07 per azione (per l’intero anno: perdita di $1,12 per azione). Escludendo gli elementi una tantum, adjusted net income per il quarto trimestre 2022 di $72 milioni o $0,22 per azione.

La capacità nel quarto trimestre 2022 è aumentata del 2,4% rispetto al quarto trimestre 2019. Operating revenue di $2,4 miliardi per il quarto trimestre 2022, la più alta fourth quarter operating revenue nella storia della compagnia.

$1,6 miliardi in liquidità illimitata, mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e titoli negoziabili a lungo termine alla fine del trimestre (esclusa la revolving credit facility non utilizzata da $600 milioni).

Punti salienti del 2022

La compagnia è tornata alla redditività nella seconda metà del 2022 con una crescita dei ricavi a livelli record, unita a un’attenzione particolare al mantenimento di una struttura ottimale a basso costo. Operating revenue per l’intero 2022 pari a $9,15 miliardi.

“Durante l’anno la compagnia ha aggiunto voli a New York e Boston mentre la Northeast Alliance (NEA) continua a portare tariffe basse e un ottimo servizio a più comunità e ad aumentare la concorrenza nella regione. Abbiamo continuato ad aumentare il nostro franchising transatlantico a cinque voli giornalieri tra il nord-est e Londra e abbiamo annunciato un nuovo servizio per Parigi.

JetBlue ha introdotto il nuovo programma fedeltà TrueBlue®, che offre valore aggiunto e nuovi vantaggi a un’ampia gamma di clienti.

E’ stato annunciato il nostro validated science-based emissions reduction target, con un piano che ridurrebbe effettivamente della metà le nostre emissioni per posto entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019. Annunciato anche un nuovo accordo con Fidelis New Energy per la fornitura di 92 milioni di galloni di SAF per un periodo di cinque anni, con data di inizio prevista per il 2025, portando progressi significativi verso il nostro obiettivo di convertire il 10% del nostro jet fuel in SAF entro il 2030″, afferma JetBlue Airways.

“All’inizio del 2023, siamo lieti di vedere che l’ambiente della domanda rimane solido”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President and Chief Operating Officer. “Siamo entusiasti di continuare a costruire sulla performance record dello scorso anno mentre guardiamo a un altro anno forte di crescita dei ricavi, sostenuto da molteplici iniziative di rete e commerciali, incluso un forte aumento degli utili dalla NEA man mano che i nostri mercati maturano. Continuiamo inoltre a fare progressi nel nostro percorso pluriennale per aumentare il nostro loyalty revenue stream come percentuale della nostra total revenue base e colmare il divario con le migliori class loyalty performance”.

“Siamo fiduciosi di essere sulla buona strada per migliorare materialmente la nostra performance finanziaria per tutto il resto del 2023 e fornire un full-year adjusted profit con margini che si avvicinano ai livelli pre-pandemia. Man mano che avanziamo nel corso dell’anno, prevediamo di generare forti margini con la combinazione di un solido slancio delle entrate e continui progressi nel nostro programma di costi strutturali”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)