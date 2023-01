American Airlines riporta i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022

American Airlines Group Inc. ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022, tra cui:

Net income del quarto trimestre e dell’intero anno pari a $803 milioni e $127 milioni, rispettivamente $1,14 per diluted share e $0,19 per diluted share. Escludendo i net special items, net income del quarto trimestre e dell’intero anno pari a $827 milioni e $328 milioni, rispettivamente $1,17 per diluted share e $0,50 per diluted share.

Revenue record nel quarto trimestre di $13,2 miliardi, che rappresentano un aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante il 6,1% di capacità in meno.

La compagnia ha chiuso l’anno con $12 miliardi di liquidità totale disponibile, dopo aver rimborsato anticipatamente un prestito a termine di $1,2 miliardi durante il quarto trimestre. American Airlines continua a portare avanti il suo piano per pagare $15 miliardi di debito totale entro la fine del 2025.

“Il team di American Airlines ha prodotto risultati eccezionali nell’ultimo anno”, ha affermato il CEO di American Airlines, Robert Isom. “Ci siamo impegnati a gestire un’operazione affidabile e a tornare alla redditività, e il nostro team sta realizzando entrambi. Siamo orgogliosi di aver guidato il settore nelle performance operative durante le vacanze, producendo ricavi record per l’intero anno e per il quarto trimestre, con il risultato di un terzo utile trimestrale consecutivo e un utile per l’intero anno. Mentre rivolgiamo la nostra attenzione al 2023, continueremo a dare priorità all’affidabilità, alla redditività e alla riduzione del debito”.

“American e i suoi regional partners hanno operato più di 475.000 voli nel quarto trimestre, con un load factor medio dell’83,9%. Per il trimestre, American si è classificata al primo posto nel completion factor tra i nove maggiori vettori statunitensi.

American ha prodotto ricavi per $13,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, un aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 e il più alto fourth-quarter revenue nella storia della compagnia, guidato dalla continua forza della domanda. Questo fatturato record è stato raggiunto volando con una capacità inferiore del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sia su base GAAP che escludendo l’impatto dei net special items, la compagnia ha prodotto un margine operativo del 10,5% nel trimestre. American ha anche prodotto ricavi record di $49 miliardi per l’intero anno, con conseguente redditività per l’intero anno.

La compagnia ha chiuso l’anno con $12 miliardi di liquidità totale disponibile, composta da liquidità e investimenti a breve termine, oltre a capacità non utilizzate nell’ambito di linee di credito. La riduzione del debito totale continua a essere una priorità assoluta, con l’obiettivo di ridurre il debito totale di $15 miliardi entro la fine del 2025. Al 31 dicembre 2022, American aveva ridotto il proprio debito totale di oltre $8 miliardi dai livelli di picco nel secondo trimestre 2021″, afferma American Airlines Group.

“Sulla base delle tendenze della domanda e delle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l’impatto di special items, American prevede che i first-quarter 2023 adjusted earnings per diluted share saranno approssimativamente in pareggio. Sulla base delle indicazioni odierne, American prevede che i suoi full-year 2023 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $2,50 e $3,50″, conclude American Airlines Group.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)