Nuove destinazioni nell’operativo estivo 2023 di SunExpress

SunExpress, una joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines, sta pianificando nuovi collegamenti aerei dall’Italia alla Turchia per la stagione estiva 2023. “L’orario dei voli è valido da marzo fino alla fine di ottobre.

La compagnia aerea, che è stata premiata come “World’s Best Leisure Airline” da Skytrax, decollerà dagli aeroporti di Milano Malpensa e Venezia Marco Polo verso climi mediterranei cinque volte a settimana, a partire da soli 79,90 euro”, afferma SunExpress.

Peter Glade, Direttore Commerciale di SunExpress, vede positivamente la prossima stagione: “Anche quest’anno siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri in Italia una vasta gamma di voli. Stiamo aggiungendo nuove connessioni, consentendo agli ospiti di conoscere la Turchia e tutto ciò che essa ha da offrire, come le infinite attività per il tempo libero, l’ottima cucina, l’affascinante cultura e le sue calde temperature”.

Da Milano Malpensa, la compagnia aerea offre tre voli settimanali per Izimir e Antalya ogni lunedì, giovedì e sabato. Bodrum è servita con un collegamento settimanale operativo il giovedì. Inoltre, SunExpress volerà a Smirne per la prima volta da Venezia con due voli settimanali, a rotazione il mercoledì e la domenica.

“SunExpress è stata fondata nel 1989 come joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines ed è uno dei principali fornitori di voli charter e leisure verso la Turchia. Grazie alla sua moderna flotta di Boeing 737, attualmente la compagnia offre una rete di rotte che comprende circa 51 destinazioni internazionali. La compagnia aerea combina l’ospitalità turca con la precisione tedesca da oltre 30 anni e accoglie circa 10 milioni di passeggeri a bordo dei suoi aeromobili ogni anno. SunExpress è un importante partner del turismo turco e ha già ricevuto diversi premi per il servizio e il comfort a bordo dei suoi voli. Il vettore primeggia grazie a un buon rapporto qualità-prezzo e una vasta gamma di innovazioni e servizi digitali. Per ulteriori informazioni, visitare www.sunexpress.com“, conclude SunExpress.

(Ufficio Stampa SunExpress – Photo Credits: Md80.it)