Air France effettuerà partenze giornaliere da Parigi-Charles de Gaulle verso Pechino, Shanghai e Hong Kong a partire dal 1° luglio 2023

Le operazioni di Air France sono vicine ai livelli pre-pandemici mentre continua a riaprire la sua rete. La compagnia aerea sta gradualmente aumentando i suoi voli tra l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e la Cina in seguito all’annuncio delle autorità cinesi riguardo la revoca delle restrizioni di viaggio. Air France attualmente vola verso:

Pechino (Beijing-Capital airport), una volta alla settimana.

Shanghai (Shanghai Pudong airport), due volte a settimana, tre volte a settimana a partire dal 3 febbraio 2023.

Hong Kong, voli ripresi il 9 gennaio 2023, tre volte a settimana.

A partire dal 1° luglio 2023, Air France volerà tutti i giorni verso ciascuna destinazione in partenza dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

I voli per Shanghai saranno effettuati su un Boeing 777-300ER equipaggiato con le ultime cabine a lungo raggio di Air France e dotato di 369 posti (48 in Business, 48 in Premium Economy, 273 in Economy). I voli per Pechino e Hong Kong, saranno effettuati su un Boeing 787-9 dotato di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy, 228 in Economy).

Air France opera in Cina dal 1966, volando da e per la Cina continentale fino a 32 volte a settimana prima della pandemia.

Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe possono essere consultati su airfrance.com. Tutti gli orari dei voli menzionati sono soggetti a modifiche alle restrizioni di viaggio e alle autorizzazioni governative.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare i requisiti di ingresso e documentazione in vigore a destinazione. Ai voli da/per la Cina si applicano misure speciali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i passeggeri dai 6 anni in su e un test PCR negativo prima della partenza. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France)