ATR, Airbus, Toulouse-Blagnac Airport, Occitanie Region e Aerospace Valley si impegnano a sviluppare il SAF in Occitania

Etienne Guyot, Prefect of the Occitanie Region and Haute-Garonne, Carole Delga, President of the Occitanie Region, Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, Philippe Crébassa, Chairman of the Executive Board of Aéroport Toulouse-Blagnac e Bruno Darboux, President of Aerospace Valley, hanno firmato il 27 gennaio una dichiarazione congiunta per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) in Occitanie e contribuire alla decarbonizzazione dell’air transport sector.

“Attraverso questa dichiarazione congiunta, tutti i firmatari si impegnano a sostenere la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo. Mentre il regolamento europeo prevede la progressiva incorporazione di una quota crescente di SAF (da fonti fossil free) nei carburanti per aeromobili, l’impegno collettivo degli attori dell’Occitania è quello di accelerarlo, con obiettivi doppiamente ambiziosi rispetto a quelli fissati dal regolamento dell’European Union. Sarà inoltre esplorata la possibilità di sfruttare le risorse e le competenze regionali per ottenere SAF prodotti localmente a lungo termine. Questo impegno è una logica conseguenza delle azioni già in atto con l’obiettivo di fare dell’Occitania il campione dell’aviazione sostenibile”, afferma il comunicato.

“Attraverso France 2030, il governo francese sta investendo 1,2 miliardi per sviluppare un French-made low-carbon aircraft entro il 2030. Sostiene inoltre lo sviluppo di SAF, sulla base della national roadmap volta ad accelerarne il dispiegamento e a gettare le basi di un percorso produttivo. Questi carburanti sono la soluzione più rapida per una carbon-neutral aviation. Questo accordo regionale per favorire il loro sviluppo è quindi particolarmente utile e importante”, afferma Etienne Guyot, prefect of the Occitanie region and Haute-Garonne.

“La Regione è pienamente impegnata a sostenere l’industria aeronautica nella sua ricerca per ridurre le emissioni di carbonio. 100 milioni di euro sono stati stanziati per l’aviazione verde, di cui 10 milioni per l’invito a manifestare interesse relativo al SAF e allo sviluppo di una filiera regionale. Accolgo con favore questo nuovo impegno collettivo. Solo unendo le forze saremo in grado di raggiungere l’ambizione di essere la regione in cui l’aviazione verde e le soluzioni sostenibili per i carburanti diventano realtà”, afferma Carole Delga, President of the Occitanie Region.

“Per raccogliere le sfide legate alla transizione verso un’aviazione a basse emissioni di carbonio è necessario il coinvolgimento di tutti gli attori del nostro ecosistema. Questo è il principio fondante dell’ambiziosa dichiarazione per i SAF in Occitania che abbiamo sottoscritto insieme oggi. Contribuirà alla creazione di un filone produttivo regionale, che svolgerà un ruolo di primo piano sia in Francia che in Europa. Questi carburanti sostenibili, che consentono una significativa riduzione delle emissioni di carbonio e possono essere utilizzati già oggi, svolgeranno un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del trasporto aereo a breve e lungo termine”, ha detto Guillaume Faury, Airbus CEO.

“Abbiamo fissato obiettivi molto ambiziosi per l’integrazione dei SAF nelle nostre operazioni interne: sono coerenti con il nostro impegno di vasta portata per raggiungere la decarbonizzazione dell’aviazione. Ora siamo collettivamente responsabili di garantire che siano disponibili quantità sufficienti di SAF per trasformare tali impegni in una realtà concreta a partire dal 2023”, ha dichiarato Nathalie Tarnaud Laude, CEO of ATR.

“Per poter fornire alle compagnie aeree carburante sostenibile a partire dal 2023, Toulouse-Blagnac Airport lo sta integrando logisticamente nelle sue operazioni. Ci impegniamo inoltre a riunire i nostri partner attorno a questa transizione a brevissimo termine, anche attraverso nuovi incentivi”, ha affermato Philippe Crébassa, Chairman of the Executive Board of Toulouse-Blagnac Airport.

“Il Cluster, per il quale la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo e il SAF sono fattori chiave, lavora duramente ogni giorno per riunire gli stakeholder regionali per accelerare l’innovazione in questo settore”, dichiara Bruno Darboux, President of Aerospace Valley.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)