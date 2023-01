News Brevi – 28.01.2023

FLYBE HA CESSATO L’ATTIVITA’ – Flybe ha cessato le proprie attività. “Il 28 gennaio 2023, l’Alta Corte ha nominato David Pike e Mike Pink amministratori congiunti di Flybe Limited (“Flybe”). Flybe ha ora cessato l’attività e tutti i voli da e per il Regno Unito operati da Flybe sono stati cancellati e non saranno riprogrammati. Se devi volare con Flybe oggi o in futuro, ti preghiamo di non andare in aeroporto a meno che tu non abbia organizzato un volo alternativo con un’altra compagnia aerea. Si prega di notare che Flybe purtroppo non è in grado di organizzare voli alternativi per i passeggeri. Se hai una prenotazione Flybe venduta da un intermediario (vale a dire non direttamente con Flybe) che include il viaggio su un volo Flybe, contatta la compagnia aerea o l’agente di prenotazione/viaggio pertinente per confermare se vi è un impatto sui tuoi piani di viaggio poiché l’intermediario potrebbe essere in grado di supportarti con accordi alternativi. Si consiglia inoltre ai clienti di monitorare il sito Web della Civil Aviation Authority per ulteriori informazioni: www.caa.co.uk/news“, afferma FlyBe in un comunicato sul proprio sito.

UK CIVIL AUTHORITY STATEMENT SULL’ENTRATA IN AMMINISRTRAZIONE CONTROLLATA DI FLYBE – La Civil Aviation Authority in un comunicato informa: “Flybe, che operava servizi di linea da Belfast City, Birmingham e Heathrow verso gli aeroporti di tutto il Regno Unito e verso Amsterdam e Ginevra, ha cessato l’attività. Tutti i voli Flybe sono stati ora cancellati. Si prega di non recarsi in aeroporto poiché i voli non saranno operativi. I clienti Flybe che hanno ancora bisogno di viaggiare, dovranno organizzare i propri viaggi alternativi tramite altre compagnie aeree, operatori ferroviari o di autobus. L’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito fornirà consulenza e informazioni ai passeggeri interessati. Maggiori informazioni possono essere trovate su www.caa.co.uk/news quando saranno disponibili”. Paul Smith, Consumer Director at the UK Civil Aviation Authority, ha dichiarato: “È sempre triste vedere una compagnia aerea entrare in amministrazione controllata e sappiamo che la decisione di Flybe di interrompere le attività commerciali sarà angosciante per tutti i suoi dipendenti e clienti. Esortiamo i passeggeri che intendono volare con questa compagnia aerea a non recarsi in aeroporto poiché tutti i voli Flybe sono stati cancellati. Per gli ultimi consigli, i clienti Flybe dovrebbero visitare il Civil Aviation Authority website o il nostro feed Twitter per ulteriori informazioni”. British Airways, Ryanair, easyjet ed operatori ferroviari hanno messo in atto disposizioni di viaggio speciali per i clienti Flybe.

EASYJET OFFRE UNA TARIFFA DI SALVATAGGIO AI CLIENTI FLYBE – easyJet informa: “Tutti in easyJet sono dispiaciuti di vedere le notizie su Flybe e comprendono l’ansia che i loro clienti dovranno affrontare ora. easyJet sta lavorando per aiutare i passeggeri interessati offrendo una rescue fee dedicata per i clienti fino al 5 febbraio. Una tariffa di £49 per le rotte nazionali e £79 per le rotte internazionali, incluso un bagaglio da stiva da 15 kg, sarà disponibile dietro presentazione del codice di prenotazione Flybe originale. easyJet sta inoltre invitando qualsiasi equipaggio di cabina e personale Flybe a candidarsi per ruoli con easyJet sul nostro sito Web per le opportunità di lavoro. Tutti i passeggeri interessati devono contattare il servizio clienti di easyJet dal Regno Unito e altrove. Dall’Italia: +39 0232068889”.

IBERIA: UN PROBLEMA AI SISTEMI HA PROVOCATO ALCUNI RITARDI QUESTA MATTINA – Un problema di connettività ha colpito i sistemi Iberia e Iberia Express questa mattina, il che ha reso difficili il check-in e l’imbarco, influenzando l’operatività dei voli. “Per mitigare questa situazione, la fatturazione e l’imbarco sono stati eseguiti manualmente. La forza lavoro è stata rafforzata per velocizzare queste procedure, il che ha permesso di ridurre i ritardi, che fino alle 11:30 erano in media di circa un’ora. Iberia e Iberia Express prevedevano di operare oggi più di 245 voli, di cui tre per questa mattina e altri due per questo pomeriggio sono stati cancellati, per un totale di cinque. All’81% dei clienti interessati è stata offerta un’alternativa di viaggio per oggi, mentre il resto è in grado di volare domani. Anche l’intera operazione con gli Stati Uniti e l’America Latina che si svolge tra le 12:00 e le 13:00 si è svolta come previsto. Il Gruppo Iberia si scusa con tutti i clienti interessati e ringrazia i suoi dipendenti per il loro coinvolgimento nello svolgimento dell’intera operazione oggi”.