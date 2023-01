Boeing si aggiudica un contratto con l’U.S. Air Force per 15 KC-46A Tanker

L’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 2,3 miliardi di dollari per il nono lotto di produzione di 15 KC-46A Pegasus tanker aircraft, ampliando la sua flotta di advanced multi-mission aerial refueler. Ad oggi, 128 KC-46A Pegasus sono sotto contratto con l’U.S. Air Force, con 68 consegnati e schierati operativamente in tutto il mondo.

“Il combat-ready KC-46A sta trasformando il ruolo del tanker per il 21° secolo”, ha affermato James Burgess, vice president and KC-46 program manager. “Siamo orgogliosi di lavorare fianco a fianco con l’Air Force assicurando che il Pegasus fornisca capacità senza pari e continui ad evolversi per le esigenze di missione globale degli Stati Uniti e dei suoi alleati”.

“Il KC-46A Pegasus fornisce fuel e data cruciali per la flotta, oltre a cargo, personnel and aeromedical transportation per la mobilità rapida delle forze congiunte.

L’anno scorso, l’U.S. Air Force Air Mobility Command ha approvato il KC-46A per le operazioni globali, incluso il combat deployment. Il Pegasus continua a dimostrare le sue agili capacità di impiego in combattimento, completando di recente un 42-hour endurance flight a supporto di una missione della U.S. Air Force Bomber Task Force nella regione dell’Indo-Pacifico.

Durante il 2022, i velivoli KC-46A operanti in una serie di U.S. Air Force global employment exercises nel teatro europeo, nella regione indo-pacifica e nel Medio Oriente hanno realizzato un mission capable rate superiore al 95%, dimostrando l’affidabilità e la combat readiness del velivolo”, afferma Boeing.

“Boeing costruisce il velivolo KC-46A sulla linea di produzione del 767 a Everett, Washington, supportata da una rete di fornitori di circa 37.000 lavoratori americani impiegati da più di 650 aziende in più di 40 stati degli Stati Uniti. Con la Boeing in-line production, il KC-46A è progettato e costruito come tanker fin dal primo giorno, non come post-production conversion, rendendo il Pegasus particolarmente adatto a integrare la tecnologia avanzata per fleet data connectivity and combat-ready defensive features, come così come nuove capacità man mano che le esigenze di missione evolvono.

Boeing ha un contratto per 138 KC-46A Pegasus tankers a livello globale. Boeing ha consegnato due dei sei KC-46A tanker alla Japan Air Self-Defense Force, ed è sotto contratto per quattro KC-46A tanker per l’Israel Air Force. L’espansione della flotta globale crea commonality, efficienza di interoperabilità e mission-readiness advantages per l’U.S. Army e gli alleati”, conclude Boeing.

