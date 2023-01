flydubai presenta il nuovo operativo da Milano BGY per Dubai alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT

flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, parteciperà all’edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo – BIT con un proprio stand. Dal 12 al 14 febbraio, il vettore presenterà il suo ampio network e tutte le novità più rilevanti per il mercato italiano, come il nuovo volo da Milano Bergamo per Dubai.

“flydubai amplia così la sua rete in Italia, operando verso cinque destinazioni: Catania, Napoli, Pisa (iniziato a giugno 2022), Milano Bergamo (dal 10 marzo 2023) e Cagliari (dal 01 giugno 2023).

Il 20 gennaio 2023, il vettore ha lanciato servizi giornalieri per Krabi e Pattaya in Thailandia, che si sono aggiunti alle già esistenti rotte verso le più popolari destinazioni leisure, come Maldive, Sri Lanka, Zanzibar, Oman e molte altre.

flydubai si sta preparando per un’altra intensa estate, sulla base dei risultati dello scorso anno e dell’aumento della domanda. I passeggeri avranno una scelta più ampia per raggiungere una serie di destinazioni stagionali verso cui il vettore opererà tra giugno e ottobre, tra cui Batumi in Georgia, Bodrum, Izmir e Trebisonda in Turchia, Dubrovnik in Croazia, Corfù, Mykonos e Santorini in Grecia, e Tivat in Montenegro”, afferma flydubai.

I voli possono essere prenotati su flydubai.com, sull’app mobile ufficiale di flydubai, oppure contattando il rappresentante di flydubai in Italia e le agenzie di viaggio.

flydubai c/o STAND C70, PAD 4 – Allianz MiCo, 12-14 febbraio 2023

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)