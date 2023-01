Qatar Airways aumenta la frequenza dei voli verso Phuket a tre volte al giorno

Qatar Airways si appresta ad aumentare la frequenza dei voli per la Thailandia, con l’introduzione di un terzo volo giornaliero per Phuket a partire dal 1° febbraio 2023. Questa frequenza aggiuntiva per Phuket si somma ai quattro voli giornalieri per Bangkok, portando quindi il numero totale di voli per la Thailandia a sette al giorno.

Il significativo ampliamento dei voli per la Thailandia garantirà una maggiore comodità e connettività ai viaggiatori, offrendo loro più opzioni di viaggio verso oltre 150 destinazioni della rete globale di Qatar Airways, tra cui Roma, Milano, Londra, Manchester, Francoforte, Parigi, Zurigo e New York.

Orario dei voli:

PHUKET – DOHA (Voli giornalieri)

QR 979 HKT – DOH partenza ore 09:45, arrivo ore 12:50

QR 843 HKT – DOH partenza ore 20:50, arrivo ore 23:55

QR 841 HKT – DOH partenza ore 22:30, arrivo ore 01:35+1

DOHA – PHUKET (Voli giornalieri)

QR 840 DOH – HKT partenza ore 02:15, arrivo ore 12:45

QR 978 DOH – HKT partenza ore 09:30, arrivo ore 20:00

QR 842 DOH – HKT partenza ore 21:15, arrivo ore 07:45+1

BANGKOK – DOHA (Voli giornalieri)

QR 837 BKK – DOH partenza ore 01:50, arrivo ore 05:15

QR 831 BKK – DOH partenza ore 08:05, arrivo ore 11:30

QR 835 BKK – DOH partenza ore 19:30, arrivo ore 22:55

QR 833 BKK – DOH partenza ore 20:25, arrivo ore 23:50

DOHA – BANGKOK (Voli giornalieri)

QR 834 DOH – BKK partenza ore 01:45, arrivo ore 12:05

QR 836 DOH – BKK partenza ore 02:20, arrivo ore 12:40

QR 832 DOH – BKK partenza ore 08:05, arrivo ore 18:25

QR 830 DOH – BKK partenza ore 19:45, arrivo ore 06:05+1

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza in Thailandia con l’introduzione di questi voli aggiuntivi”, ha dichiarato Bennet Stephens, Regional Manager di Qatar Airways per l’Indocina. “Questo è un significativo passo avanti verso il nostro continuo impegno nel mercato thailandese e siamo orgogliosi di servire i nostri passeggeri con sicurezza e un grande network globale. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più viaggiatori a bordo dei nostri voli”.

“I passeggeri possono vivere un’esperienza di relax e ospitalità a bordo di Qatar Airways con posti a sedere spaziosi progettati per un maggiore comfort, deliziose scelte di pasti e fino a 4.000 opzioni di intrattenimento. I titolari di carta Visa possono inoltre usufruire di uno sconto fino al 10% sulle prenotazioni (si applicano termini e condizioni) e i nuovi utenti che si iscrivono al programma di fidelizzazione Qatar Airways Privilege Club, entro il 31 dicembre 2023, possono utilizzare il codice PCSEA23 per guadagnare fino a 4.000 Avios bonus (si applicano termini e condizioni) per viaggiare entro il 30 giugno 2024″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)