News Brevi – 31.01.2023

NUOVA PROMOZIONE EMIRATES: UNA NOTTE GRATUITA AL ‘FAIRMONT THE PALM’ – Emirates ha annunciato oggi una nuova offerta, realizzata in collaborazione con Fairmont Hotels & Resorts, per i viaggiatori che pianificano la loro prossima fuga invernale a Dubai. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2023, infatti, i viaggiatori che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno Emirates in First o Business Class, con un volo diretto o con scalo a Dubai, potranno godere del pernottamento gratuito per una notte presso l’hotel Fairmont The Palm. Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o con scalo a Dubai, acquistati fino al 13 febbraio 2023. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio che aderiscono all’iniziativa e per tutte le prenotazioni effettuate con almeno 72 ore di anticipo rispetto ai passeggeri in arrivo. “Con il suo nome ispirato all’iconica isola artificiale di Dubai, Palm Jumeirah, Fairmont The Palm è il resort di lusso ideale per coppie e famiglie. Con 381 lussuose camere e suite con vista sullo splendido Golfo Persico e sull’incredibile skyline di Dubai, i viaggiatori potranno provare alcuni dei migliori sapori del mondo potendo scegliere tra dieci ristoranti e bar. Gli ospiti che viaggiano con bambini piccoli potranno usufruire del “Fairmont Falcons Kids’s Club” che offre numerose attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni in un ambiente amichevole e accogliente, mentre gli ospiti in cerca di relax potranno concedersi un trattamento nel famoso Fairmont Willow Stream Spa. Il lussuoso resort comprende anche quattro piscine all’aperto a temperatura controllata, una spiaggia privata di sabbia bianca e un centro benessere all’avanguardia. La struttura si trova a soli 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai, abbastanza vicino per esplorare la bellissima Marina di Dubai e altre famose attrazioni locali. I clienti possono prenotare ulteriori notti su https://www.fairmont.com/palm-dubai/offers/winter-sun-escape“, afferma Emirates. Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 37 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online. I termini e le condizioni completi dell’offerta sono disponibili qui: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/your-complimentary-hotel-stay/.

CONDOR VOLA A LOS ANGELES DA FRANCOFORTE – Condor informa: “Vola a Los Angeles con Condor. Los Angeles è la capitale mondiale dell’industria cinematografica e la porta di accesso per scoprire la California partendo per un viaggio on the road alla scoperta dei parchi nazionali del West. CONDOR vola a Los Angeles con voli diretti da Francoforte martedì – giovedì – domenica. DE2020 Francoforte/Los Angeles 11:15/14:50; DE2081 Los Angeles/Francoforte 16:55/13:40. Comodi avvicinamenti dai principali aeroporti italiani a Francoforte con Lufthansa e Air Dolomiti A partire dall’estate 2023 vi saranno voli giornalieri”.

AIR CANADA CARGO PROSEGUE IL SUO INVESTIMENTO PER MIGLIORARE LE OPERAZIONI – Air Canada Cargo ha inaugurato oggi una rinnovata customer reception area presso la sua struttura a London Heathrow, segnando uno degli ultimi investimenti per migliorare i propri servizi ai clienti di tutto il mondo. L’area è la prima parte di un progetto più ampio per modernizzare molte parti della sua struttura londinese, che è il più grande hub europeo di Air Canada Cargo. L’area reception rinnovata in questa struttura fornisce una nuova area clienti per ricevere trucked shipments. “Questo miglioramento della nostra struttura di London Heathrow è il primo di molti investimenti sia nelle aree rivolte ai clienti che nelle nostre operazioni. Il nuovo spazio rappresenta meglio il brand Air Canada Cargo ed è un chiaro segno dell’impegno della compagnia aerea a Londra come hub facility, mentre continua ad espandere strategicamente il business”, ha dichiarato John Lloyd, Senior Director – Europe, Middle East and India for Air Canada Cargo. I lavori a Londra sono gli ultimi di numerosi importanti investimenti di Air Canada Cargo nel 2022, che includono un’espansione delle sue strutture a Francoforte e la firma di un long-term lease a Vancouver che vedrà Air Canada Cargo raddoppiare il sup spazio nell’hub. La nuova struttura di Vancouver dovrebbe entrare in funzione all’inizio del 2024, in concomitanza con l’arrivo del primo Boeing 777 Freighter di Air Canada Cargo. Nel 2022, l’arrivo di altri due cargo ha consentito ad Air Canada Cargo di iniziare a servire nuove destinazioni, tra cui Dallas, Atlanta e Bogota. Nel 2022 sono stati acquisiti anche due factory-build 767 Freighter, che dovrebbero entrare in servizio nel 2023. Air Canada Cargo ha anche inaugurato la sua nuova cold chain facility presso il suo hub globale di Toronto-Pearson, come parte integrante di un programma di modernizzazione pluriennale presso la struttura.

ITA AIRWAYS ENTRA A FAR PARTE DI BARIG – ITA Airways entra a far parte del Board of Airline Representatives in Germany. “Nata a fine 2020, ITA Airways è una delle compagnie aeree europee più giovani. In qualità di nuovo vettore nazionale italiano, ITA Airways serve un vasto network nazionale e internazionale attraverso i suoi due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Ora, la compagnia aerea entra a far parte del Board of Airline Representatives in Germany (BARIG)”, afferma BARIG. “ITA Airways è una compagnia aerea giovane e moderna e ambasciatrice del ‘Made in Italy’ nel mondo”, afferma Michael Hoppe, BARIG Chairman and Executive Director. “Siamo molto lieti che ITA Airways, come più di 100 altre compagnie aeree, abbia scelto la BARIG membership”. “La Germania è un mercato strategico per ITA Airways e siamo orgogliosi di essere membri di BARIG. Dalla sostenibilità alla concorrenza leale, BARIG porta avanti questioni chiave nel settore dell’aviazione che sono essenziali per la nostra compagnia aerea”, afferma Rodney Cali, Country Manager Germany at ITA Airways. “Per garantire la connettività tra la Germania e l’Italia, ITA Airways offre 94 voli settimanali da Francoforte, Monaco, Stoccarda e Duesseldorf verso i suoi due hub in Italia, Roma Fiumicino e Milano Linate, oltre a ulteriori collegamenti con l’intero network italiano e con i principali destinazioni internazionali”.

KLM NOMINA ZITA SCHELLEKENS COME SVP SUSTAINABILITY AND STRATEGY – KLM ha nominato Zita Schellekens come Senior Vice President (SVP) for Sustainability & Strategy, a partire dal 1° marzo 2023. Questa è una nuova posizione nel KLM Executive Committee. In precedenza Schellekens ha trascorso due anni e mezzo come Sustainability Director presso DSM. Prima della sua posizione in DSM, le responsabilità di Schellekens come Director of Corporate Affairs at Heineken includevano sostenibilità, affari pubblici e comunicazioni in varie località in Asia, Africa e Paesi Bassi. Nel suo nuovo ruolo, Schellekens è responsabile dei Transformation and Sustainability teams, fondati per accelerare ulteriormente gli sforzi di sostenibilità della compagnia. Riporta direttamente al CEO di KLM, Marjan Rintel. “Gli olandesi vogliono continuare a volare e vediamo aumentare i viaggi a livello globale. KLM intende rendere possibile un volo responsabile, perché questo è l’unico modo in cui possiamo portare KLM in sicurezza nel futuro. Ciò significa investire in un buon prodotto per i clienti, fare un uso intelligente della tecnologia e fissare ambiziosi obiettivi di sostenibilità. La spinta e la risolutezza di Zita e la sua vasta esperienza nell’affrontare complesse questioni di sostenibilità presso le principali aziende la rendono la candidata ideale per aprire la strada al miglioramento della sostenibilità di KLM. Eravamo già sulla strada giusta e non vedo l’ora di vedere cosa raggiungeremo insieme nel tempo”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM. “Mi sto impegnando in una missione straordinaria: la trasformazione sostenibile di KLM. È una missione enorme e impegnativa, assolutamente necessaria. Nella mia nuova posizione convergono strategia, trasformazione e sostenibilità. Ciò significa concentrarsi sull’accelerazione della transizione verso la sostenibilità, sfruttando ogni soluzione innovativa disponibile e creando smart public-private partnerships. Sono convinta che il mio nuovo ruolo mi consentirà di dare un contributo significativo al raggiungimento delle ambizioni di KLM e di aiutare l’industria a compiere il cambiamento necessario”, afferma Zita Schellekens, upcoming SVP Sustainability & Strategy.

ANA: UPDATE AL FY2023 SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo schedule per l’anno fiscale 2023 (FY2023). Inoltre, alcuni voli selezionati dal 16 febbraio 2023 saranno aumentati in risposta alle nuove tendenze della domanda. “Per i clienti che intendono viaggiare, si prega di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie riguardo la destinazione. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e intraprenderà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente sicuro e confortevole per i nostri clienti e dipendenti. Dal 20 aprile, ANA opererà voli giornalieri con l’Airbus A380 FLYING HONU per la prima volta da marzo 2020. Inoltre, effettuerà 2 roundtrips per day sulla rotta Tokyo (Haneda/Narita) – Honolulu e, inoltre, riprenderà il servizio sui voli Narita-Honolulu NH182/181 dal 21 luglio e opererà un totale di 3 voli giornalieri di andata e ritorno da/per Tokyo durante il periodo delle vacanze estive. A partire dalla fine di marzo, ANA aumenterà il numero di voli sulla rotta Haneda – New York a 10 andata e ritorno a settimana. Da settembre aggiungeremo altri 4 viaggi di andata e ritorno, effettuando 2 roundtrips al giorno. In risposta alla forte domanda, ANA aumenterà il numero di voli sulla rotta Haneda-Seoul (Gimpo) a 3 voli giornalieri di andata e ritorno a partire da metà marzo”, afferma ANA.

EMBRAER NOMINA ANDREZA ALBERTO VICE PRESIDENT OF PEOPLE, ESG AND COMMUNICATION – Embraer ha annunciato che Andreza de Souza Alberto, attuale director of operations at Embraer’s Gavião Peixoto (SP) unit, sarà il nuovo vice president of People, ESG and Corporate Communications. L’attuale VP dell’area, Carlos Alberto Griner, ha annunciato a dicembre la sua decisione di lasciare l’azienda. La modifica entra in vigore il 1° febbraio. Con 17 anni di esperienza in Embraer, Andreza ha conseguito una laurea in ingegneria meccatronica, con corsi di specializzazione in management presso Fundação Dom Cabral e governance presso IBGC. In azienda, attualmente guida la Gavião Peixoto (SP) unit, che conta più di 2.000 dipendenti ed è principalmente dedicata alla produzione di defense aircraft and executive jets. In precedenza, ha lavorato come production manager and manufacturing engineering supervisor, con una forte attenzione alla gestione delle persone, alla sicurezza e alla qualità, al miglioramento dei processi e Lean implementation. “Andreza è una grande leader, una professionista attenta ai risultati e alla costante ricerca dell’efficienza. Le sue competenze sono pienamente in linea con la nuova cultura organizzativa che stiamo implementando in azienda”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Sono sicuro che continuerà la trasformazione in corso nell’area e ci sfiderà ad accelerare le azioni e i processi volti a gestire le persone, il nostro ambiente, la salute e la sicurezza”. Griner, che ha annunciato la sua decisione di lasciare l’azienda a dicembre, ha guidato l’area negli ultimi 5 anni e mezzo. “Ringrazio ancora una volta Griner per tutti i suoi contributi alla trasformazione della People’s area e gli auguro molto successo nella sua nuova fase di carriera”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto.

RYANAIR INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A PROTEGGERE I SORVOLI DURANTE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI DAL 30 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto alla Commissione Europea di agire immediatamente per proteggere i sorvoli durante lo sciopero dei controllori del traffico aereo francese (ATC) che si terrà dalle 17 del 30 gennaio alle 06 del 1° febbraio, per evitare disagi ai piani di viaggio dei cittadini europei provenienti da Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Ryanair ha confermato di essere stata costretta a cancellare un piccolo numero di voli da/per la Francia oggi (31 gennaio) a causa di questo sciopero ATC e consiglia ai passeggeri che viaggiano da/per la Francia in questo periodo di controllare il sito web o l’app di Ryanair per gli aggiornamenti sullo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto”. Neal McMahon di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair invita ancora una volta la Commissione Europea ad agire immediatamente per proteggere i cittadini europei che viaggiano da Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Proteggere i sorvoli durante gli scioperi ATC nei singoli Stati membri, come avviene in Grecia e in Italia, è la soluzione più semplice ed efficace per evitare interruzioni e dovrebbe essere immediatamente attuata dalla Commissione Europea”.

EASA LANCIA I ‘PRE-APPLICATION SERVICES’ – EASA informa: “Se stai conducendo un progetto innovativo che potrebbe non rientrare direttamente nel nostro regulatory framework, potresti essere interessato ai nuovi ‘Pre-Application Services’ di EASA. Ciò comporta l’avvio di una “Partnership” relationship con l’Agenzia per il de-risk del progetto e del suo concetto di operazioni in una fase iniziale di sviluppo. Inoltre, contribuisce all’individuazione degli adeguamenti normativi necessari per facilitare la futura introduzione sul mercato di prodotti innovativi. I nostri ‘Pre-Application Services’ sono disponibili per le parti interessate esterne che sono interessate a ricevere consulenza tecnica prima o al di fuori di un effettivo processo di certificazione condotto in conformità al Commission Regulation (EU) No 748/2012 e al suo Annex 1 (Part 21). Si possono scegliere tre possibili categorie di servizi che sono presentate sul nostro sito Web e inviare la richiesta tramite l’indirizzo e-mail di contatto”.

UNITED: JOINT VENTURE PER UNA NUOVA SAF TECHNOLOGY CHE UTILIZZA ETANOLO – United Airlines, Tallgrass e Green Plains Inc. hanno annunciato oggi una nuova joint venture, Blue Blade Energy, per sviluppare e poi commercializzare una nuova Sustainable Aviation Fuel (SAF) technology che utilizza l’etanolo come materia prima. Se la tecnologia avrà successo, Blue Blade dovrebbe procedere con la costruzione di una struttura pilota nel 2024, seguita da una struttura su vasta scala che potrebbe iniziare le operazioni commerciali entro il 2028. L’accordo potrebbe fornire abbastanza SAF per effettuare più di 50.000 voli all’anno tra gli hub di United a Chicago e Denver. La nuova SAF technology di Blue Blade è stata sviluppata dai ricercatori dell’U.S. Department of Energy Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), un centro leader per l’innovazione tecnologica nell’energia sostenibile. Il SAF, che utilizza materie prime non petrolifere, è un’alternativa a basse emissioni di carbonio al tradizionale jet fuel, che offre fino all’85% di emissioni di gas serra in meno durante il ciclo di vita. “La produzione e l’uso di SAF è lo strumento più efficace e scalabile che l’industria aerea ha a disposizione per ridurre le emissioni di carbonio e United continua a fare da apripista”, ha affermato Michael Leskinen, United Airlines Ventures President. “Questa nuova joint venture comprende due collaboratori esperti che hanno l’esperienza per costruire e gestire infrastrutture su larga scala, nonché la fornitura di materie prime necessarie per il successo. Una volta operativa, Blue Blade Energy ha il potenziale per creare la più grande fonte di SAF per United, fornendo fino a 135 milioni di galloni di carburante all’anno”. United, Tallgrass e Green Plains forniranno ciascuna la propria esperienza nel settore per aiutare a sviluppare la joint venture. Tallgrass gestirà la ricerca e lo sviluppo della tecnologia, Green Plains fornirà la materia prima, United Airlines assisterà con lo sviluppo SAF, la certificazione del carburante e la logistica, e ha anche accettato di acquistare fino a 2,7 miliardi di galloni di SAF prodotti dalla joint venture.

SPACEMIND LANCIA IN ORBITA CON SUCCESSO TRE NANOSATELLITI ITALIANI – Grande successo per una serie di lanci spaziali di Spacemind, divisione spazio della società NPC di Imola (Bologna). Sono infatti appena diventati operativi in orbita i tre nanosatelliti italiani “DanteSat”, “Futura-SM1” e “Futura-SM3”. I loro lanci hanno anche consentito di validare il funzionamento del nuovo deployer per cubesat “SMPod”, di alcune apparecchiature di bordo e di una versione più grande della vela spaziale “Artica”, utilizzata per consentire il rientro nell’atmosfera di piccoli satelliti al termine della loro vita operativa. “Siamo davvero entusiasti dei primi risultati di queste nuove missioni in orbita, che consentono di confermare la nostra azienda come un fornitore di servizi chiavi-in-mano per la produzione, il lancio e il rientro di cubesat per progetti di tipo commerciale o scientifico”, commenta Nicolò Benini, marketing manager di NPC Spacemind. “Anche grazie al successo di questi ultimi lanci, abbiamo consolidato i contatti con importanti clienti italiani ed esteri, che consentiranno ai nostri sistemi di tornare presto nello spazio”.