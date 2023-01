“You’re Very Welcome”: la nuova strategia di comunicazione firmata Aer Lingus

Aer Lingus ha annunciato “You’re Very Welcome”, il nuovo payoff che da gennaio 2023 accompagnerà la comunicazione del brand. La nuova strategia comunicativa, arrivata dopo 7 anni dalla precedente campagna e sviluppata insieme a Droga5, posiziona il brand come una compagnia aerea moderna incentrata sulla persona e che incarna i valori irlandesi.

“La nuova strategia creativa di Aer Lingus prende forma attraverso uno spot televisivo, fulcro di una campagna pubblicitaria di brand awareness che si svilupperà su TV, digitale e social e attraverso i canali di proprietà del brand. Lo spot, che si svolge su un Airbus A330 in volo su una rotta transatlantica Aer Lingus, racconta le storie dei passeggeri e dell’equipaggio di cabina la cui condotta definisce la compagnia. Mettendo in luce molti modi in cui la compagnia aerea va ben oltre ciò che ci si aspetta, la prima storia commovente rappresentata nello spot racconta il viaggio di una bambina premurosa e paziente e della sua famiglia, e dei piccoli ma intuitivi modi con cui l’equipaggio di cabina di Aer Lingus si prende cura di lei. Il nuovo payoff “You’re Very Welcome”, introdotto per la prima volta nello spot, è la quintessenza dell’accoglienza irlandese che offre conforto nel momento stesso in cui viene pronunciato.

Il nuovo concept è stato lanciato in Irlanda nel mese di gennaio e sarà implementato nell’intero ecosistema del brand, dalla nuove rotte, alle sponsorizzazioni e altro ancora. Nel corso del 2023 sarà lanciato anche in altri mercati, tra cui Regno Unito e Stati Uniti. Lo spot è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=WpZealrSwTg“, afferma Aer Lingus.

Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha dichiarato: “È l’inizio di una nuova storia. Aer Lingus è un brand iconico irlandese e la nostra ambizione è di raggiungere nuovi mercati nel 2023 attraverso la modernizzazione del nostro brand e delle piattaforme digitali. Crediamo che Aer Lingus si distingua dalle altre compagnie aeree grazie alla nostra determinazione nel mettere al primo posto le persone e nell’esaltare i valori irlandesi sia in patria che all’estero. L’assistenza personalizzata per cui il nostro team è noto, in particolare a bordo, è al centro della nuova strategia del brand e prende forma in questa nuova campagna pubblicitaria. I nuovi valori del brand ci consentiranno di continuare a mettere in luce le vicende umane dei nostri preziosi clienti in tutti i mercati a livello globale”.

Jen Speirs, Executive Creative Director di Droga5, Dublino: “Lavoriamo con Aer Lingus da oltre 6 anni e questo è uno dei progetti più entusiasmanti che abbiamo intrapreso insieme. Questa nuova strategia comunicativa del brand è una vera opportunità per accentuare ciò che diversifica Aer Lingus rispetto a ogni altra compagnia aerea; semplicemente è una compagnia aerea più empatica. Vedono i loro passeggeri sempre come persone e usano l’istinto e l’intuito quando si tratta di prendersi cura di loro. È per questo che quando si è trattato di lanciare la strategia, abbiamo voluto raccontare una storia che mostrasse quel tipo di cura e passione uniche nel loro genere. È una sensazione straordinariamente irlandese, progressista e estremamente empatica. Sono tutte cose che si desiderano quando si vola e siamo entusiasti di continuare a sviluppare la comunicazione basandoci su questo presupposto”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)