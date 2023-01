Emirates opera un demonstration flight alimentato con 100% Sustainable Aviation Fuel

Emirates ha effettuato il suo primo demonstration flight su un Boeing 777-300ER alimentando uno dei suoi motori con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il volo è decollato dal Dubai International Airport (DXB) ed è stato comandato dal capitano Fali Vajifdar e dal capitano Khalid Nasser Akram, volando per più di un’ora sulla costa di Dubai. Il flight deck crew era accompagnato da Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, e dal Capitano Hassan Hammadi, Divisional Senior Vice President, Emirates Flight Operations. Questo test segue il completamento nei giorni scorsi di engine ground testing con 100% Sustainable Aviation Fuel, in preparazione per questo volo (leggi anche qui).

“Il volo dimostrativo alimentato da SAF ha un significato particolare in quanto gli Emirati Arabi Uniti dichiarano il 2023 ‘Year of Sustainability’. L’anno metterà in mostra l’impegno degli Emirati Arabi Uniti a cercare soluzioni innovative a sfide come l’energia, i cambiamenti climatici e altre questioni legate alla sostenibilità. Il volo sostiene gli sforzi collettivi del settore per consentire un futuro 100% SAF flying e contribuire a far avanzare gli obiettivi di sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti.

Il demonstration flight di Emirates, il primo in Medio Oriente e Nord Africa ad essere alimentato al 100% da SAF, supporta sforzi più ampi per ridurre le emissioni di CO2 del ciclo di vita mentre l’industria cerca di aumentare il proprio utilizzo di SAF. I voli contribuiranno anche a perfezionare il playbook per le future SAF demonstrations e supporteranno la futura certificazione in cui il 100% drop-in SAF fuel sarà approvato per gli aerei. Attualmente, il SAF è approvato per l’uso su tutti gli aerei, ma solo in blend fino al 50% con jet fuel convenzionale.

Emirates ha collaborato con i partner GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste e Virent per procurarsi e sviluppare un blend di SAF che riproduce da vicino le proprietà del conventional jet fuel. Per ogni blend ratio sono state effettuate una serie di misurazioni delle proprietà chimiche e fisiche del fuel. Dopo numerosi test di laboratorio e prove rigorose, si è arrivati a un blending ratio che rispecchiava le qualità del jet fuel. Sono state miscelate diciotto tonnellate di SAF, composto da HEFA-SPK fornito da Neste (esteri e acidi grassi idrotrattati e cherosene paraffinico sintetico) e HDO-SAK da Virent (cherosene aromatico sintetico idrodeossigenato). Il 100% SAF ha alimentato un motore GE90, con il jet fuel convenzionale che alimentava l’altro motore.

Il test flight dimostra ulteriormente la compatibilità dello specially blended SAF come fuel source sicura e affidabile. Il promettente risultato di questa iniziativa si aggiunge anche al corpus di dati e ricerche del settore sulle miscele SAF in proporzioni più elevate, aprendo la strada alla standardizzazione e alla futura approvazione di 100% drop-in SAF in sostituzione del jet fuel, ben al di sopra dell’attuale 50% blend limit”, afferma Emirates.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Questo volo è un momento fondamentale per Emirates e un passo positivo per il nostro settore mentre lavoriamo collettivamente per affrontare una delle nostre maggiori sfide: ridurre la nostra impronta di carbonio. È stato un lungo viaggio vedere finalmente decollare questo demonstration 100% SAF flight. Emirates è la prima passenger airline al mondo a utilizzare un Boeing 777 alimentando un motore GE con 100% SAF. Tali iniziative contribuiscono in modo fondamentale alla conoscenza del settore sui SAF e forniscono dati per dimostrare l’uso di miscele più elevate di SAF per le future approvazioni normative. Ci auguriamo che voli dimostrativi storici come questo aiutino ad aprire la porta per ampliare la SAF supply chain e renderla più disponibile e accessibile in tutte le aree geografiche e, soprattutto, accessibile per una più ampia adozione da parte del settore in futuro”.

“GE Aerospace si congratula con Emirates per questo importante risultato. Il SAF è fondamentale per aiutare l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di essere net zero entro il 2050 e collaborazioni come questa per testare 100% SAF a livello globale ci aiuteranno ad avvicinarci a questo obiettivo “, ha affermato Aziz Koleilat, Vice President of Global Sales and Marketing for the Middle East, Eastern Europe, and Turkey at GE Aerospace. “Tutti i motori GE Aerospace possono funzionare oggi con miscele SAF approvate e stiamo contribuendo a supportare l’approvazione e l’adozione di 100% SAF”.

“Boeing si congratula con Emirates per i suoi flight tests riusciti utilizzando sustainable aviation fuel (SAF)”, afferma Omar Arekat, Vice President, Commercial Sales and Marketing, Middle East, The Boeing Company. “Il SAF svolgerà un ruolo fondamentale nell’impegno dell’industria aeronautica a raggiungere net zero entro il 2050, richiedendo una forte collaborazione del settore. Siamo stati orgogliosi di collaborare con Emirates in questi test e non vediamo l’ora di lavorare ulteriormente con i nostri partner per consentire l’uso diffuso del SAF in tutto il mondo”.

“Siamo entusiasti di applicare la nostra tecnologia a una dimostrazione così importante. La 331-500 auxiliary power unit o APU è parte integrante del Boeing 777 aircraft system. L’APU fornisce main engine starting, environmental control and emergency back-up systems per l’aeromobile a terra e in volo. Utilizza lo stesso carburante dei principali motori di propulsione. Attualmente l’APU è certificata per funzionare solo con 50% SAF, quindi questa dimostrazione è un grande primo passo per mostrare la piena funzionalità e capacità dell’APU quando opera con 100% SAF”, ha affermato Mosab Alkubaisy, Director of Airlines, Honeywell Aerospace Middle East.

Jonathan Wood, Vicepresidente EMEA, Renewable Aviation di Neste, ha dichiarato: “Il sustainable aviation fuel svolge un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni dei viaggi aerei, ma per sfruttare appieno il suo potenziale di decarbonizzazione dobbiamo consentire l’uso di SAF al 100%. Voli di test come questo di Emirates con Neste MY Sustainable Aviation Fuel sono un passo importante verso la certificazione 100% SAF. Neste sta lavorando a stretto contatto con i partner per accelerare la disponibilità e l’uso di SAF mentre aumentiamo la nostra capacità di produzione SAF a 1,5 milioni di tonnellate all’anno entro la fine di quest’anno. Non vediamo l’ora di aumentare la fornitura di SAF anche a Dubai”.

“La tecnologia di Virent converte gli zuccheri di origine vegetale ampiamente disponibili nei composti che rendono possibile 100% sustainable aviation fuel, senza la necessità di miscelarli con il tradizionale carburante per aerei”, ha affermato Dave Kettner, Presidente e General Counsel di Virent, Inc. “Insieme alla nostra società madre Marathon Petroleum Corporation, ci impegniamo a soddisfare le esigenze energetiche di oggi investendo in un futuro diversificato dal punto di vista energetico e il volo di oggi è un ottimo esempio di questo impegno. Siamo entusiasti di questa opportunità di lavorare con i nostri colleghi lungimiranti di Emirates, GE Aerospace, Boeing, Honeywell e Neste, mentre dimostriamo che possiamo alimentare l’aviazione sostenibile senza modificare i moderni motori delle compagnie aeree di oggi o l’infrastruttura che serve l’industria aerea”.

Sua Eccellenza Saif Humaid Al Falasi, Group CEO at ENOC, ha elogiato il risultato in quanto coincide con il 2023 come ‘Year of Sustainability’, annunciato dall’UAE President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Rappresenta inoltre un passo importante verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e il raggiungimento della neutralità climatica. Ha aggiunto: “In ENOC, diamo la priorità a lavorare a stretto contatto con i nostri partner strategici per implementare una national roadmap for sustainable aviation fuel. Ciò non solo mira ad accelerare la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, ma contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi degli Emirati Arabi Uniti in termini di neutralità climatica, migliora l’efficienza e la conservazione del fuel, nonché posiziona gli Emirati Arabi Uniti come regional hub for sustainable aviation fuel. Svolgendo un ruolo attivo nella fornitura di aviation fuel a Dubai Airports, ENOC Group sta partecipando a questo risultato assicurando e miscelando carburante per aviazione sostenibile, che contribuirà a garantire questo tipo di carburante negli Emirati Arabi Uniti in futuro”.

“Emirates si impegna a sostenere iniziative che aiutano a ridurre al minimo le sue emissioni di CO2 e la compagnia aerea ha già fatto grandi passi avanti nella fuel efficiency, nonché nei progressi operativi. La compagnia aerea sostiene anche lo IATA’s collective industry commitment per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e sta esplorando opportunità per aumentare operational fuel efficiency, SAF, low carbon aviation fuels (LCAF) ed energia rinnovabile.

La compagnia aerea gestisce un fuel efficiency programme che indaga attivamente e implementa modi per ridurre il consumo di carburante e le emissioni inutili, ovunque sia fattibile dal punto di vista operativo. Alcune delle iniziative più significative del programma includono le operazioni con “flex tracks”, o flexible routings, collaborando con i fornitori di servizi di navigazione aerea per creare il piano di volo più efficiente per ogni volo. Questi sforzi sono in corso dal 2003 ed Emirates ha collaborato con IATA per estendere questo sistema di rotte in tutto il mondo come procedura operativa standard, ove possibile.

Il primo volo di Emirates alimentato da SAF miscelato con jet fuel è stato nel 2017, operando dall’aeroporto di Chicago O’Hare su un Boeing 777. Emirates ha ricevuto la sua prima consegna di un A380 alimentato con SAF nel 2020 e ha anche utilizzato 32 tonnellate di SAF per i suoi voli da Stoccolma quello stesso anno”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)