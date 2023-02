Qatar Airways e Airbus raggiungono un accordo amichevole sulla loro controversia

Qatar Airway e Airbus in un comunicato annunciano: “Qatar Airways e Airbus sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo amichevole e reciprocamente condivisibile in relazione alla controversia legale sulla A350 surface degradation e sul fermo degli aeromobili A350. Un repair project è ora in corso ed entrambe le parti sono impazienti di riportare in volo questi aeromobili in totale sicurezza.

I dettagli dell’accordo sono riservati e le parti procederanno ora a interrompere le loro rivendicazioni legali. L’accordo transattivo non costituisce ammissione di responsabilità per nessuna delle parti.

Questo accordo consentirà a Qatar Airways e Airbus di andare avanti e lavorare insieme come partner“.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Airbus – Photo Credits: Qatar Airways)