Ryanair annuncia una nuova rotta estiva da Roma a Liverpool

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Roma Ciampino a Liverpool che sarà operativa due volte alla settimana a partire da aprile, nell’ambito dell’operativo per l’estate ‘23.

Mauro Bolla, Country Manager per l’Italia, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate 2023, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l’aggiunta di questa nuova rotta per Liverpool al nostro operativo per l’estate 2023, offrendo ai clienti di Roma una scelta ancora più ampia per programmare le vacanze estive.

Per festeggiare questa buona notizia, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che vogliono prenotare in anticipo per fare un affare per le vacanze estive 2023, con tariffe a partire da €29,99, disponibili ora su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair)