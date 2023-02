Singapore Airlines presenta la nuova global brand campaign “Welcome to World Class”

Singapore Airlines (SIA) ha lanciato una nuova global brand campaign, intitolata ‘Welcome to World Class’.

“La campagna riflette l’impegno della compagnia aerea nel fornire ai clienti un’esperienza eccezionale dall’inizio alla fine del viaggio.

Questa promessa si esprime nell’iconico equipaggio di bordo di SIA, protagonista del video da 90 secondi, mettendone in evidenza le diverse esperienze con persone e culture di tutto il mondo.

L’impareggiabile livello di attenzioni garantite dall’equipaggio ai passeggeri, oltre a una combinazione unica di empatia e affidabilità, consentono a Singapore Airlines di offrire quotidianamente un servizio di bordo di prim’ordine, afferma Singapore Airlines.

Mr Lee Lik Hsin, Executive Vice President Commercial, Singapore Airlines, ha dichiarato: “L’eccellenza del servizio è profondamente radicata nel nostro DNA, i nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Questa campagna sottolinea il nostro costante impegno a offrire un’esperienza di viaggio d’eccellenza, indipendentemente dalla durata del volo. I nostri pluripremiati equipaggi di bordo sono centrali nel garantire questa promessa, le loro ricche e varie esperienze oltre alla dedizione nel fornire un ottimo servizio, hanno inevitabilmente un impatto positivo su tutti coloro che li circondano”.

Diretto dalla regista Liz Murphy, il video è stato girato a Singapore, in Nuova Zelanda ad Auckland, in Spagna a Barcellona, in India a Mumbai e infine in Cina a Shanghai. Singapore Airlines ha condotto un’approfondita ricerca per misurare la percezione del brand a livello globale e ha utilizzato i risultati per creare una campagna che mira a conquistare i clienti di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines – Photo Credits: Singapore Airlines)