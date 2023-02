ITA Airways partecipa per la prima volta alla Fiera del Turismo (FESPO) di Zurigo

Dal 2 al 5 febbraio 2023, ITA Airways partecipa come exhibitor alla FESPO, la principale kermesse svizzera dedicata ai Viaggi e al Turismo. Quest’anno alla sua 31 edizione, la FESPO si svolge presso il Centro Esposizioni di Zurigo dove è attesa la partecipazione di 600 aziende espositrici e oltre 60.000 visitatori.

“ITA Airways sarà presente presso il padiglione 4 con un’area brandizzata (stand 4.030): qui il team locale accoglierà gli ospiti, le agenzie di viaggio, i tour operator, e le società di gestione del travel e presenterà il proprio marchio, il network e il prodotto, ai principali protagonisti dell’industria turistica elvetica ed internazionale.

Sul mercato locale, ITA Airways opera attualmente 28 frequenze settimanali tra la Svizzera e l’Italia grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Ginevra e Zurigo verso l’hub di Roma Fiumicino. Un’offerta in crescita, che dal mese di aprile passerà a 38 frequenze, per raggiungere le 50 frequenze settimanali tra i due Paesi da giugno. A queste si aggiungono le connessioni con l’intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse quelle sudamericane in Brasile e Argentina. Nella stagione estiva, la Compagnia offrirà inoltre collegamenti stagionali verso numerose destinazioni del Mediterraneo.

A ciò si affianca l’espansione del network intercontinentale di ITA Airways, che nella stagione winter in corso opera un totale di 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali. Tra le novità del lungo raggio, i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall’estate, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre – tutti già in vendita. Queste nuove destinazioni si aggiungono ai collegamenti su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé (Maldive) e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Inoltre, con l’ingresso in flotta del nuovo Airbus A321neo, la Compagnia pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City“, afferma ITA Airways.

“Uno dei pilastri della strategia di ITA Airways è l’impegno verso la sostenibilità: la Compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300, in servizio anche su Ginevra e Zurigo, e degli A350-900 impiegati sulle rotte intercontinentali, rappresenta un importante passo verso questo risultato”, conclude ITA Airways.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

