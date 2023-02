Travel Places in collaorazione con British Airways lancia il sustainable aviation fuel (SAF) fund

Travel Places, group business travel specialists, sta lanciando un nuovo sustainable aviation fuel (SAF) fund, offrendo un’opportunità unica ai suoi clienti di affrontare l’impronta di carbonio dei loro viaggi d’affari.

“Travel Places lavora con organi di governo sportivi, atleti di livello mondiale, musicisti internazionali e società di produzione dei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, gestendo piani di viaggio per eventi in tutto il mondo. Certificata ISO 20121: Sustainable Event Management dal 2022, la travel management company supporta anche i propri clienti nel fare scelte più sostenibili in merito ai loro piani di viaggio.

Lavorando in collaborazione con British Airways, Travel Places offre ora ai suoi clienti l’opportunità di acquistare SAF, che è attualmente fornito attraverso la partnership pluriennale della compagnia aerea con Phillips 66 Limited. La raffineria, situata vicino a Immingham, utilizza olio da cucina usato come materia prima e il SAF prodotto fornisce riduzioni delle emissioni del ciclo di vita di oltre l’80% rispetto al tradizionale jet fuel a base fossile.

Acquistando una percentuale di SAF, i clienti di Travel Places possono affrontare la loro carbon footprint e le loro Scope 3 emissions indirettamente collegate ai loro viaggi di lavoro. A loro volta, sosterranno ulteriori investimenti e l’espansione dei SAF. Al momento dell’acquisto, i clienti di Travel Places riceveranno un certificato, seguito da un’ulteriore certificazione una volta fornito il SAF. Ciò viene attualmente fatto tramite l’esistente pipeline infrastructure che alimenta direttamente l’aeroporto di London Heathrow attraverso la partnership di British Airways con Phillips 66“, afferma British Airways.

Nick Warren, Joint Managing Director at Travel Places, ha dichiarato: “I nostri clienti offrono eventi incredibili che hanno un impatto positivo su così tante vite, ma c’è il riconoscimento dell’impatto che il viaggio verso questi eventi può avere sulle risorse, sulla società e sull’ambiente. Siamo impegnati a sviluppare soluzioni che supporteranno i nostri clienti mentre continuano a compiere progressi verso ambiziosi obiettivi di sostenibilità. È lavorando insieme che possiamo avere il massimo impatto positivo, quindi siamo lieti di collaborare con British Airways a questa iniziativa, che dimostra il nostro impegno condiviso verso un futuro più sostenibile per il nostro settore”.

Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha dichiarato: “In British Airways, crediamo che il sustainable aviation fuel possa essere un punto di svolta e il nostro continuo investimento nel suo sviluppo è solo uno dei modi in cui prevediamo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 o prima. Con Travel Places che offre ai propri clienti l’opportunità di acquistare SAF, le aziende sono in grado di comprendere meglio e affrontare le proprie emissioni e supportare il progresso, la produzione e l’introduzione commerciale dei SAF, per contribuire a ridurre la dipendenza dell’aviazione dai combustibili fossili”.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)