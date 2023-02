News Brevi – 01.02.2023

JOINT STARS 22/23: L’IMPEGNO DELL’AERONAUTICA MILITARE – L’Aeronautica Militare partecipa all’Esercitazione JOINT STARS 2022/23 (JOST), l’evento addestrativo interforze e inter-agenzia più importante della Difesa, impiegando il proprio personale nelle strutture del Joint Force Air Component (JFAC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE). La JOST 22/23 è un’esercitazione disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e pianificata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). In questa prima fase della JOST 22/23, iniziata lo scorso mese di dicembre e conclusasi il 27 gennaio, è stata sviluppata un’attività di tipo Command Post EXercise (CPX), finalizzata all’interoperabilità e all’addestramento di unità ed assetti delle Forze Armate nazionali e di diverse articolazioni in seno al processo di Pianificazione Operativa per la condotta di un’operazione interforze e multinazionale in aderenza all’art. 5 del Trattato Nord-Atlantico, che sancisce il principio di difesa collettiva in caso di aggressione a uno dei Paesi alleati. Lo scopo dell’esercitazione è quello di verificare le capacità di pianificazione di uno staff nazionale interforze per una operazione di difesa degli spazi aerei, terrestri e marittimi, di sicurezza cibernetica e spaziale, di difesa da contaminazione chimica, biologica, radiologica o nucleare e di contrasto alle minacce derivanti dalle tecnologie emergenti. L’attività di pianificazione relativa all’Air and Space Domain, a supporto del piano sviluppato a livello Joint (interforze), è stata condotta dal Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini in qualità di Comandante del Joint Force Air Component (JFAC) – struttura di comando e controllo dell’Aeronautica Militare attivata all’interno del Comando Operazioni Aerospaziali – che si è avvalso di un Air Operation Planning Group (AOPG) composto da circa 50 esperti di settore, affiancati da altro personale in addestramento, e che sono stati sempre in stretto coordinamento con ulteriori unità della Forza Armata dislocate nell’Air Component Coordination Element (ACCE) del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (CeSiVa) a Civitavecchia. Questo processo addestrativo è propedeutico al raggiungimento, nel 2025, della certificazione NATO dell’ITA-JFAC quale comando nazionale in prontezza NATO Response Force (NRF) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TUS AIRWAYS SCEGLIE AVIAREPS COME GENERAL SALES AGENT IN GERMANIA, FRANCIA E ITALIA – AVIAREPS è stato nominato General Sales Agent (GSA) da TUS Airways, la più grande compagnia aerea cipriota, nei suoi principali mercati europei di Italia, Germania e Francia. “Con effetto immediato, AVIAREPS, l’azienda leader mondiale nella rappresentanza, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’ospitalità e del food & beverage, fornirà a TUS Airways una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione e biglietteria, supportando la crescita della compagnia aerea in tutti e tre i mercati. TUS Airways è la più grande compagnia aerea cipriota che, sin dalla sua fondazione nel 2015, opera servizi di linea e charter con una nuova flotta di moderni aeromobili Airbus A320 da 180 posti che volano da Cipro e dal Mediterraneo orientale verso Israele, Grecia, Europa e Medio Oriente. La compagnia aerea è stata fondata con l’obbiettivo di diventare un vettore leader nella regione, fornendo un network di destinazioni sempre in espansione a nuovi mercati e collegando Cipro e Israele ai paesi limitrofi in Europa e Medio Oriente. TUS Airways offre voli per Germania, Francia e Italia sia da Larnaca sia da Tel Aviv e prevede di espandere ulteriormente la sua rete europea nel 2023″, afferma AVIAREPS. Ahmed Aly, Chief Executive Officer di TUS Airways, dichiara: “Germania, Francia e Italia sono mercati chiave per TUS Airways, dove prevediamo una crescita significativa nei prossimi anni man mano che incrementiamo il numero di voli e rotte verso il Mediterraneo orientale. Siamo molto lieti di collaborare con AVIAREPS come nostro General Sales Agent e fiduciosi che la loro esperienza e competenza consentiranno alla nostra compagnia aerea di offrire ai propri ospiti un servizio senza precedenti, supportandola nell’espandersi ulteriormente in Europa occidentale”. Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS, dichiara: “Siamo molto orgogliosi della nomina a General Sales Agent per TUS Airways. I nostri team di esperti dell’aviazione in Germania, Italia e Francia supporteranno TUS Airways utilizzando la loro vasta esperienza nel settore e la profonda conoscenza dei mercati locali. Non vediamo l’ora di lavorare con TUS Airways e di guidare la crescita della compagnia aerea avendo come obiettivo finale l’aumento delle vendite dei biglietti”.

ENRIQUE ROBLEDO E’ IL NUOVO IBERIA MAINTENANCE DIRECTOR – Iberia ha annunciato oggi cambiamenti organizzativi nel suo Maintenance business. Enrique Robledo è stato nominato nuovo director di questo business, che fornisce servizi a un centinaio di clienti, comprese le compagnie aeree del Gruppo IAG. Robledo, che assumerà il nuovo incarico il 17 marzo, è attualmente Iberia’s director at Madrid-Barajas Airport, ruolo che sarà assunto provvisoriamente da quella data dall’attuale Director of Airport Services, José Luis de Luna. Enrique Robledo è un ingegnere aeronautico con un dottorato di ricerca in psicologia e un master all’IE. Ha iniziato la sua carriera in Airbus e British Aerospace, e dal 1999 è in Iberia, dove ha ricoperto diverse responsabilità nel Maintenance business, prima come Head of Materials Planning e poi come Deputy Manager of the Engine Workshop. Robledo sostituirà Andy Best, che è stato Head of Iberia Maintenance negli ultimi due anni, e assumerà lo stesso ruolo in British Airways dal 17 aprile. Best ha guidato una trasformazione aziendale e culturale, guidando una crescita aziendale sostenibile e rafforzando il posizionamento dell’Iberia Maintenance business nel mercato e all’interno del Gruppo IAG. Il passaggio a Iberia Maintenance arriva in un momento in cui questa azienda sta contemplando le principali sfide per ottenere una maggiore proiezione internazionale, diventando un benchmark supplier nel sud Europa, mentre è in procinto di ottenere la certificazione che consentirà al suo Engine Workshop di servire LEAP model engines, con cui sono equipaggiati i nuovi aeromobili Airbus A320neo.

AEROPORTO DI BOLOGNA: L’OPERA “ANCO MARZIO” DI ARCANGELO SASSOLINO ESPOSTA AL TAG, IL TERMINAL AVIAZIONE GENERALE DEL MARCONI – Nell’ambito di ART CITY Bologna 2023 in occasione ARTEFIERA, TAG Bologna – il Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Bologna riservato esclusivamente al traffico di jet, elicotteri ed aeromobili privati – è lieto di presentare ‘La materia, al limite’, una mostra dedicata all’artista Arcangelo Sassolino (1967, Vicenza). Dal 1° febbraio al 5 marzo 2023, il foyer d’ingresso dell’aeroporto ospiterà l’opera ‘Anco Marzio’, selezionata dalla curatrice Manuela Valentini. TAG Bologna srl è la società del Gruppo AdB specializzata nell’assistenza dei voli di Aviazione Generale: jet, elicotteri ed aeromobili privati. La Società, che utilizza la stessa pista di volo dell’Aeroporto Marconi, offre servizi altamente personalizzati per una clientela molto esigente e gestisce un Terminal di Aviazione Generale, un hangar per il ricovero degli aeromobili, un piazzale per la sosta degli stessi ed un impianto di rifornimento aeromobili dedicato JET-A1. TAG Bologna è stata creata nel 2008 dalla Società Aeroporto Marconi di Bologna, Gestore Aeroportuale, insieme ad un gruppo di soci privati, allo scopo di dotare l’Aeroporto di Bologna di strutture dedicate ed adeguate all’assistenza e allo sviluppo dell’Aviazione Generale in Emilia-Romagna. Attualmente TAG Bologna è interamente controllata (100% del capitale) da Aeroporto G.Marconi di Bologna SpA. Composta da un elegante Terminal passeggeri di 1.100 metri quadrati, da un moderno hangar di 2.000 metri quadrati e da un piazzale dedicato di 22.000 metri quadrati, la struttura unisce design e funzionalità per l’accoglienza di ospiti ed equipaggi di jet ed elicotteri privati.

TRASPORTO AEREO: NEL 2023 AUMENTERANNO GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE – Di fronte al numero maggiore di disservizi, gli aeroporti e le compagnie aeree stanno aumentando gli investimenti in tecnologie per digitalizzare le operazioni e accelerare il viaggio dei passeggeri offrendo più opzioni self-service, tantoché si stima che la spesa per le soluzioni IT del settore continuerà a crescere costantemente di anno in anno dal 2020 per sostenere questa spinta alla digitalizzazione, con il 96% delle compagnie aeree e il 93% degli aeroporti che prevedono di mantenere invariata o aumentare la spesa IT nel 2023 rispetto al 2022. Questo è il quadro che emerge dal 2022 Air Transport IT Insights, il report di SITA che rileva come la ripresa dalla pandemia abbia stimolato un’accelerazione della digitalizzazione, con le compagnie aeree e gli aeroporti che usano le tecnologie per rafforzare le loro operazioni, per ridurre le irregolarità e per automatizzare l’esperienza dei passeggeri. Una tendenza in linea con quanto visto nell’anno passato, quando la spesa in tecnologie saliva a una stima di $37 miliardi per le aerolinee e $6,8 miliardi per gli scali. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Il trasporto aereo si è ripreso più velocemente dalla pandemia di quanto chiunque nel settore si aspettasse inizialmente, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. Sebbene la ripresa sia benvenuta, gli aeroporti e le compagnie aeree si sono trovati in difficoltà per la carenza di personale e di risorse. Questo ha messo a dura prova le operazioni, con conseguente aumento del rischio di congestione, ritardi, cancellazioni e bagagli mal gestiti. La digitalizzazione è considerata la chiave per affrontare queste sfide, fornendo maggiore scalabilità e flessibilità”.

SAS: SCONTI PER I PASSEGGERI FLYR CHE DEVONO TORNARE IN SCANDINAVIA – In seguito alla cessazione delle operazioni da parte di Flyr (leggi anche qui), SAS informa: “SAS offre ai passeggeri bloccati in Europa un prezzo speciale sui voli verso casa. L’offerta si applica a chiunque possa presentare un biglietto Flyr valido con un ritorno in Scandinavia. I passeggeri possono contattare il servizio clienti SAS e mostrare le loro informazioni di prenotazione con Flyr. Per molti decenni, SAS ha aiutato a riportare a casa gli scandinavi in varie crisi e consideriamo la nostra missione sociale aiutare anche questa volta. È una situazione spiacevole quella che si è verificata per Flyr e vogliamo fare la nostra parte per riportare a casa i passeggeri bloccati”, afferma Tonje Sund, responsabile stampa di SAS in Norvegia.

SAAB: ORDINE DALLA SVEZIA PER IL SUPPORTO DEI GBAD SYSTEMS – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration per il supporto continuo degli Swedish Armed Forces Ground Based Air Defence (GBAD) systems. Il valore dell’ordine è di circa 170 milioni di corone svedesi e l’ordine è stato registrato nel quarto trimestre del 2022. Il periodo contrattuale è 2023-2025, con opzioni per altri tre anni. Il lavoro si svolgerà presso le sedi Saab di Halmstad, Växjö e Göteborg, in Svezia, nonché presso il cliente. Saab fornisce supporto ai sistemi GBAD delle forze armate svedesi da oltre 60 anni. Il supporto include attualmente i missile systems RBS 70 e RBS 90, così come i ground-based radars Giraffe AMB e Giraffe 75, oltre ai command and control systems and software.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA IL PRIMO LM 4004 SATELLITE – Il primo LM 400 di Lockheed Martin, un flexible, mid-sized satellite personalizzabile per utenti militari, civili o commerciali, è uscito dalla linea di produzione della fabbrica digitale dell’azienda e sta avanzando verso il suo lancio previsto per il 2023. L’agile LM 400 spacecraft bus design consente a un’unica piattaforma di supportare più missioni, tra cui telerilevamento, comunicazioni, imaging, radar e sorveglianza. Lockheed Martin ha investito in common satellite designs per supportare la domanda, per una produzione ad alta velocità e soluzioni convenienti. L’LM 400 è scalabile e versatile, con capacità di crescere per una maggiore potenza e payload più grandi. “Questo resiliente LM 400 satellite bus è stato creato digitalmente, offrendo maggiore flessibilità, commonality e la capacità di configurarlo rapidamente per diverse missioni”, ha affermato Matt Mahlman, director of strategy and capture at Lockheed Martin Space’s Satellite Bus Center of Excellence. L’LM 400 ha già diversi contratti, il più recente dei quali è la nomina come uno dei bus satellitari a supporto dell’U.S. Space Force’s planned Missile Track Custody program in medium earth orbit.

JETBLUE ANNUNCIA LE NOVITA’ PER L’OFFERTA FOOD AND BEVERAGE A BORDO – JetBlue annuncia le sue ultime novità riguardo l’offerta food and beverage a bordo, attraverso le sue esperienze Mint e Core. Riguardo Mint, La compagnia aerea sta portando il meglio dal debutto dei menu con Delicious Hospitality Group (DHG), che rappresenta acclamati ristoranti di New York City. I clienti che viaggiano su voli transatlantici con l’esperienza Mint di JetBlue possono aspettarsi di vedere nuovi piatti. I clienti che viaggiano su voli transatlantici con l’esperienza Core di JetBlue apprezzeranno le nuove offerte disponibili dal New York-based restaurant group, Dig. Su tutti i voli JetBlue, la compagnia aerea offre nuove opzioni di bevande alcoliche e analcoliche. Per ulteriori informazioni sulle attuali offerte di cibi e bevande a bordo di JetBlue, visitare la Inflight Experience page su JetBlue.com.

NUOVA PARTNERSHIP PER QANTAS FREQUENT FLYER – E’ stata lanciata una nuova partnership tra Qantas Frequent Flyer e PETstock. I clienti PETstock possono ora scegliere di guadagnare Qantas Points quando fanno acquisti online o nei negozi PETstock in tutta l’Australia, espandendo il programma PETstock Rewards esistente. I frequent flyer Qantas guadagneranno 1 punto Qantas per dollaro speso presso PETstock e 5 bonus Qantas Points per dollaro speso effettuando acquisti ripetuti dei marchi partecipanti in negozio o online. Olivia Wirth, Qantas Loyalty CEO, ha affermato: “L’Australia ha uno dei tassi di proprietà di animali domestici più alti al mondo e l’aggiunta di ulteriore valore è un’ottima notizia per i nostri membri. I frequent flyer aumentano in modo significativo il loro saldo punti ogni anno attraverso le spese quotidiane”.