British Airways annuncia la ripresa dei voli verso la Cina continentale

Dopo due anni di assenza, British Airways ha annunciato che riprenderà i voli tra il Regno Unito e la Cina continentale. Da oggi sono in vendita i biglietti per i voli per Shanghai dal 23 aprile e Pechino dal 3 giugno.

“British Airways ha volato per la prima volta in Cina nel 1980 e ha continuato a farlo fino alla pandemia. La compagnia aerea ha lavorato duramente per reintrodurre queste importanti rotte e consentire ai clienti di ricongiungersi con familiari e amici.

Dal 23 aprile, i voli opereranno quotidianamente tra London Heathrow e Shanghai Pudong International Airport, numeri di volo BA168/BA169. Dal 3 giugno, i voli opereranno quattro volte a settimana tra London Heathrow e Beijing Daxing Airport, numeri di volo BA88/89″, afferma British Airways.

Noella Ferns, Head of Sales, Asia Pacific, British Airways, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri clienti a bordo dei nostri voli da Shanghai e Pechino. Sappiamo che non vedevano l’ora di ricongiungersi con la famiglia e gli amici, venire a studiare nel Regno Unito e riprendere gli affari tra Cina e Regno Unito. Abbiamo una storia incredibilmente ricca di voli verso la Cina continentale, avendo collegato i due paesi per più di 40 anni. Non vediamo l’ora di riprendere nuovamente questi percorsi”.

“La sicurezza è sempre stata al centro di tutto ciò che fa British Airways e la compagnia aerea ha adottato una serie di misure in aeroporto e a bordo per prendersi cura della sicurezza e del benessere dei nostri clienti e del nostro equipaggio. L’aria su tutti i voli British Airways viene completamente riciclata una volta ogni due o tre minuti attraverso filtri HEPA, che rimuovono batteri e virus clusters con un’efficienza superiore al 99,9%, equivalente agli standard delle sale operatorie ospedaliere. Inoltre, British Airways segue sempre le normative locali per garantire ai clienti viaggi sicuri e agevoli.

I voli per Shanghai e Pechino possono ora essere prenotati su ba.com“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Nick Morrish/British Airways)