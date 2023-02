Etihad Airways aumenta i servizi per Francoforte

Etihad Airways sta aumentando i servizi per Francoforte, Germania. Dal 1° maggio, la compagnia aerea aggiungerà quattro servizi extra a settimana alla sua attuale frequenza giornaliera da Abu Dhabi, portando il numero totale di voli per Francoforte a 11 settimanali. I voli aggiuntivi saranno operati da uno dei moderni Boeing 787 Dreamliner di Etihad, con 28 posti in Business e 262 in Economy.

Il balzo dei voli sottolinea l’impegno di Etihad nell’importante mercato tedesco e arriva pochi giorni dopo l’annuncio dell’inizio dei voli per Düsseldorf dal 1° ottobre (leggi anche qui).

Arik De, Chief Revenue Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti più voli per Francoforte, uno degli aeroporti più importanti d’Europa. L’aumento della frequenza significa anche una maggiore connettività alla nostra rete in crescita e l’opportunità di accogliere più visitatori ad Abu Dhabi, dove possono godere della nostra ospitalità, cultura, attività ricreative e cucina di fama mondiale”.

“Anche se famosa per le sue attività finanziarie, Francoforte ha anche una ricca storia culturale e il centro storico con le sue case a graticcio, la cattedrale, il lungofiume e la casa di Goethe sono meta di migliaia di turisti che la città accoglie ogni anno.

I clienti che volano da o per Francoforte con Etihad possono utilizzare il Rail & Fly service della compagnia aerea per viaggiare in treno da qualsiasi stazione della rete Deutsche Bahn o SNCF.

I biglietti sono attualmente in vendita su Etihad.com e sull’app mobile della compagnia aerea”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)