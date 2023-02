Iberia Airport Services ha servito oltre 88 milioni di passeggeri nel 2022

Iberia Airport Services, la divisione handling di Iberia, che serve più di 150 compagnie aeree in 29 aeroporti spagnoli, ha servito 88,4 milioni di clienti nel 2022. Questa cifra è superiore dell’88,8% rispetto a quella registrata nel 2021 e inferiore solo del 12,7% rispetto ai dati pre-pandemia del 2019, mostrando l’accelerata ripresa del settore.

Inoltre, ha servito 316.421 aeromobili – in aumento dell’88,8% rispetto al 2021 (-12,4% rispetto al 2019) – e gestito 52 milioni di bagagli – in aumento del 57,7% rispetto al 2021 (-8,6% rispetto al 2019).

Iberia Airport Services si occupa anche di handling per operatori cargo. Nel 2022 ha movimentato oltre 362.847 tonnellate di merci, il 7,% in più rispetto al 2021 (-9,6% vs 2019).

“Il 2022 è stato un anno complicato per gli aeroporti. Abbiamo visto la ripresa del settore e quanti aeroporti europei e americani sono stati colpiti da problemi operativi, come la carenza di manodopera, i cui effetti abbiamo dovuto assorbire. In IBAS, grazie allo sforzo e all’impegno di tutto il nostro personale e alla nostra vasta esperienza, siamo riusciti a chiudere quest’anno in modo molto positivo”, afferma José Luis de Luna, Director of Airports at Iberia.

“Con la sua attività, Iberia Airport Services ha contribuito in modo significativo agli eccellenti livelli di puntualità dei suoi principali clienti negli hub di Madrid e Barcellona. Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2022, Iberia Express la più puntuale tra le compagnie low cost e Vueling, per il quale presta servizi presso l’aeroporto El Prat, la quarta in Europa.

Nel 2022 IBAS ha aggiunto nove nuove compagnie al proprio portafoglio clienti, che serve in diversi aeroporti nazionali: Aeroitalia, Nice Air, Air Alsie, Leav Aviation, Hainan, Novair, Scoot, Taag Angola, Israir Airlines e United Airlines, che serve negli aeroporti di Tenerife Sur e Maiorca.

Ha inoltre rinnovato importanti contratti con LATAM, American Airlines e Turkish Airlines, tra gli altri.

A novembre è stato firmato il 22nd Collective Ground Workers Agreement, che interessa più di 8.000 lavoratori iberici e comprende un aumento salariale, varie misure di produttività e miglioramenti in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo è stato fondamentale per poter presentare ad Aena la migliore proposta sia dal punto di vista tecnico che economico.

Inoltre, Iberia Airport Services ha concluso l’anno con la più grande trasformazione di dipendenti a tempo indeterminato, 2.492, che evidenzia l’impegno di Iberia nel settore dell’handling in Spagna”, afferma Iberia.

“Nell’ultimo anno, per soddisfare i requisiti delle nuove handling licences, IBAS ha rafforzato la collaborazione con i principali produttori di ground equipment per condurre test con electrical equipment presso aeroporti come Maiorca, Malaga, Barcellona e Madrid. L’aggiunta di questi equipaggiamenti apporta miglioramenti qualitativi e quantitativi, come minor impatto sull’ambiente, riduzione delle emissioni, del rumore e delle vibrazioni, oltre che miglioramenti per i lavoratori di Iberia Airport Services, poiché la loro gestione è più semplice e la loro tecnologia offre maggiore sicurezza.

IBAS è stato il primo handling operator al mondo a utilizzare remote-controlled push back Mototok tractors su velivoli regionali fino a 100 posti.

L’Iberia handling business si impegna a raggiungere zero emissioni nette entro il 2025 e prevede di rinnovare più di 7.000 equipaggiamenti per elettrificare l’80% della sua flotta nei prossimi anni.

Iberia Airport Services ha presentato ad Aena le sue migliori proposte per le nuove handling licences in 41 aeroporti spagnoli. Per farlo, ha presentato una proposta personalizzata per ogni aeroporto, puntando soprattutto su sostenibilità, innovazione, persone e costi, e mettendo insieme la migliore offerta tecnica ed economica possibile”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)