News Brevi – 02.02.2023

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di gennaio 2023. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 11,8 milioni di passeggeri (gennaio 2022, dove il traffico è stato influenzato dalle restrizioni di viaggio imposte dai Governi dell’UE per via di Omicron: 7,0 milioni, +69%), con un load factor del 91% (79% a gennaio 2022). Ryanair ha operato oltre 68.200 voli a gennaio 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a gennaio 2023 si attesta a 165,3 milioni di passeggeri (+111%), con un load factor del 93% (+12%).

OTTIME PERFORMANCE A GENNAIO PER L’AEROPORTO DI PALERMO – Gesap informa: “Inizio anno con il botto per l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. A gennaio i passeggeri transitati sono stati 418.094, il 37,12% in più rispetto a gennaio 2022 (304.900) e +5% rispetto al 2019 (398.157). Resta ottima anche la media dei passeggeri per volo: 136 (record per gennaio), mentre il traffico internazionale fa il suo esordio annuale incidendo per il 19% sul totale passeggeri”. “L’anno inizia con ottimi risultati e le aspettative sono di proseguire con la crescita grazie all’arrivo di nuove compagnie aeree, come Turkish con il diretto da e per Istanbul. Inoltre, nei prossimi mesi saranno rilasciate diverse nuove infrastrutture che miglioreranno ulteriormente l’esperienza dei passeggeri”, dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano.

GENNAIO DA RECORD PER L’AEROPORTO DI TRAPANI – “Anche per il Vincenzo Florio continua la crescita da record delle attività, che a gennaio 2023 vedono transitare ben 43.293 passeggeri, con 435 movimenti, pari ad un +56% rispetto lo stesso mese dell’anno precedente. Un dato che ripaga la fiducia che la Regione siciliana e il presidente Renato Schifani hanno riposto nello scalo e che intendiamo migliorare ulteriormente per il bene del territorio”, commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Il dato dello scorso gennaio registra rispettivamente un +56% rispetto al 2022, + 551% rispetto al 2021, +99% rispetto al 2020 e un + 32% rispetto il 2019 con 32.773 passeggeri. Quindi è un risultato che supera persino quello del corrispettivo periodo pre pandemia. L’aumento del traffico prescinde dalla riduzione del numero dei movimenti, pari al -5%, per la perdita delle tratte Ancona, Brindisi e Trieste che non sono più operative e di quelle Londra e Charleroi, operate da Ryanair, che torneranno insieme a tutti gli altri collegamenti nazionali ed internazionali nella summer 2023. Significativo il coefficiente di riempimento medio dei voli Ryanair dell’81% circa. Nel dettaglio, Torino 85%, Roma e Bergamo 83%, Pisa 82% a seguire Bologna, Venezia (Treviso) e Malta”, conclude AirGest.

ANA HOLDINGS COMUNICA I RISULTATI DEI NOVE MESI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2022 – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022. ANA HD ha registrato un utile grazie all’aumento delle entrate e ai continui sforzi di gestione dei costi, nonché al sostegno del governo. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2022 (1 aprile 2022 – 31 dicembre 2022), la domanda di passeggeri è in rapida ripresa, con facilità di viaggio sui voli domestici e meno restrizioni all’ingresso in vari paesi per i voli internazionali. In queste condizioni economiche e operative, l’aumento dei ricavi è dovuto principalmente all’Air Transportation business, che ha contribuito a un operating revenue di 1.258,6 miliardi di yen per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022. ANA HD ha registrato un operating income di 98,9 miliardi di yen, un ordinary income di 92,3 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della casa madre di 62,6 miliardi di yen. “Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio nell’ultimo trimestre, siamo stati entusiasti di offrire il nostro servizio clienti di alta qualità a più passeggeri e di servire destinazioni aggiuntive, come si evince dalla nostra performance finanziaria positiva”, ha dichiarato Kimihiko Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer of ANA HD. “La capacità di farlo è una testimonianza dei nostri dipendenti che hanno perseverato negli ultimi anni e hanno lavorato insieme per posizionare il Gruppo ANA per il futuro”. ANA HD sta rivedendo le sue previsioni finanziarie consolidate per l’intero anno fiscale, riflettendo i risultati finanziari del terzo trimestre. La compagnia rivelerà la sua nuova strategia aziendale a medio termine il 15 febbraio 2023.

BOEING MANTERRA’ OPERATIVI GLI ICBM GUIDANCE SYSTEMS FINO ALLA FINE DEGLI ANNI 2030 – Boeing è stata selezionata dall’U.S. Air Force come prime contractor per il nation’s intercontinental ballistic missile (ICBM) guidance subsystems support. Il contratto ha un valore fino a 1,6 miliardi di dollari in 16 anni, sarà eseguito principalmente a Ogden, Utah, e Heath, Ohio, e si prevede che sosterrà una quantità significativa di posti di lavoro diretti e indiretti nell’area. Boeing manterrà la prontezza e l’accuratezza 24 ore su 24 dei Minuteman ICBM guidance systems, che hanno registrato oltre 40 milioni di ore di operazioni continue, per garantire una deterrenza strategica sicura ed efficace fino alla fine degli anni ’30. “Abbiamo costruito il Minuteman’s guidance system, quindi nessuno lo conosce come Boeing. Le nostre strutture altamente specializzate e i nostri ingegneri di alto livello ci consentono di sostenerlo con qualità e precisione senza pari”, ha affermato Ted Kerzie, program director of Strategic Deterrence Systems. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con l’Air Force in questa importantissima missione”. Boeing è l’unica azienda che ha costantemente supportato ogni ICBM subsystem – guidance, ground, propulsion and re-entry – per tutta la durata del sistema.

QANTAS LANCIA UNA INTERNATIONAL SALE E UNA NUOVA ROTTA DA MELBOURNE – Qantas ha lanciato una vendita con tariffe scontate verso 26 destinazioni attraverso la rete internazionale della compagnia aerea e lancerà una nuova rotta tra Melbourne e Jakarta. “Più di 170.000 posti sono disponibili, con tariffe di vendita inferiori fino al 35% rispetto alle normali tariffe iniziali. Gli sconti variano da tratta a tratta e si applicano date e giorni di viaggio selezionati. La vendita dura fino a martedì 7 febbraio 2023, salvo esaurimento dei posti. Inoltre, il Victoria beneficerà di un’altra rotta internazionale da Melbourne, con Qantas che lancerà un nuovo servizio diretto a Jakarta. Dal 16 aprile 2023, il vettore opererà tre voli settimanali di andata e ritorno tra Melbourne e la capitale indonesiana con il suo Airbus A330 widebody. Il nuovo servizio si aggiunge al volo di Qantas da Sydney e aumenterà i posti da e per Jakarta di oltre 6.600 al mese, supportando i crescenti collegamenti commerciali e turistici tra Australia e Indonesia. Il percorso dovrebbe anche essere popolare tra i viaggiatori che si collegano da e verso altre grandi città indonesiane. Melbourne-Jakarta è la terza nuova rotta internazionale in partenza da Melbourne ad essere aggiunta al network Qantas dalla riapertura dei confini, dopo il lancio dei voli per Delhi e Dallas Fort Worth, in quanto la compagnia aerea risponde alla forte domanda di viaggi”, afferma Qantas. Andrew David, Qantas Domestic and International CEO Andrew David, ha affermato: “Victoria è una parte incredibilmente importante della nostra rete e stiamo assistendo a una forte domanda di viaggi da e per Melbourne. L’Indonesia è un’economia in rapida crescita e ospita oltre 270 milioni di persone. Essendo uno dei vicini più stretti dell’Australia, questi nuovi voli contribuiranno anche a sostenere i crescenti legami commerciali e di investimento tra i nostri due paesi”.

QANTAS MIGLIORA LE SUE ON-TIME PERFORMANCE – I clienti Qantas hanno avuto più voli in orario e meno cancellazioni a gennaio rispetto allo stesso mese pre-COVID, rendendo il vettore la domestic airline più puntuale per cinque mesi consecutivi. Questo è l’ultimo miglioramento mensile di Qantas dopo un’inversione di tendenza iniziata nell’agosto 2022. I dati sui voli domestici di dicembre e gennaio hanno mostrato una on-time performance durante il picco estivo del 78,4%, migliore rispetto allo stesso periodo pre-COVID (dicembre 2019-gennaio 2020), quando il 76,8% dei voli è partito in orario. La performance di gennaio è stata al livello più alto da febbraio 2022, con l’81,5% dei voli in partenza in orario e il 75,3% a dicembre. In entrambi i mesi, il 90% dei voli è atterrato a destinazione entro 30 minuti dall’orario di arrivo previsto. Le cancellazioni sono state pari al 2,8% a gennaio, rispetto al 3,1% dei voli di gennaio 2020. Alan Joyce, Qantas CEO, afferma: “Sei mesi fa, quasi la metà dei nostri voli era in ritardo, il nostro tasso di bagagli smarriti era più che raddoppiato e stavamo cancellando fino al 7% del nostro programma. Lo scorso agosto ci siamo scusati e abbiamo promesso di risolvere i problemi. E quasi ogni settimana dopo, le cose sono migliorate. È un enorme merito per la nostra gente che i dati ora mostrino che Qantas è tornata al meglio. Siamo stati i più puntuali tra le principali compagnie aeree nazionali per cinque mesi consecutivi. I nostri livelli di servizio sono tornati a quello che i clienti si aspettano da noi. E stiamo lavorando per renderlo migliore. Non c’è molto che possiamo fare per il costo di cose come il carburante, ma il fatto che le nostre operazioni si siano stabilizzate significa che possiamo ripristinare costantemente la capacità. A livello domestico, siamo quasi tornati al 100% dei livelli di volo pre-COVID. A livello internazionale, raggiungeremo circa l’80% entro la metà dell’anno”.

IBERIA AUMENTA L’OFFERTA VERSO LA CANTABRIA – Il ministro dell’Industria, del turismo, dell’innovazione, dei trasporti e del commercio, Javier López Marcano, e i direttori del commercio, della rete e delle alleanze dell’Iberia, María Jesús López Solás e delle alleanze e degli accordi strategici, Víctor Moneo, hanno firmato, nell’ambito del Fiera Internazionale del Turismo di Madrid-Fitur 2023, il nuovo accordo di promozione turistica che la compagnia svilupperà nei prossimi due anni per pubblicizzare la destinazione Cantabria. A seguito della firma dell’accordo, il governo della Cantabria ha ottenuto l’impegno di Iberia ad aumentare la sua offerta di voli tra la Cantabria e Madrid per la prossima stagione estiva, dal 25 marzo a ottobre, con 27 frequenze settimanali (54 voli). Questo aumento delle frequenze consentirà di avere, a seconda della settimana, fino a cinque voli giornalieri in partenza da Santander verso Madrid il martedì, il mercoledì e il venerdì; quattro il sabato; tre il lunedì, il giovedì e la domenica. Nella direzione opposta, i voli Madrid-Santander, saranno operati fino a quattro voli al giorno, coprendo tutte le fasce orarie.

EASA APRE LA STRADA ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELL’ATM – L’European Union Aviation Safety Agency ha proposto di semplificare l’attestazione degli ATM/ANS equipment, aprendo la strada a un’evoluzione tecnologica necessaria del panorama dell’Air Traffic Management (ATM). “Il principio guida è la necessità essenziale di raggiungere un’unica metodologia di dimostrazione della conformità reciprocamente riconosciuta per i sistemi ed equipaggiamenti per ATM and Air Navigation Services (ANS). Ciò consentirà un EU market funzionante per queste apparecchiature e garantirà così il funzionamento sicuro, protetto, interoperabile ed efficiente della rete ATM europea per tutte le fasi del volo”, afferma EASA. “Questa proposta pone le basi strategiche per il Single European Sky, un punto di svolta per risolvere i vari ostacoli incontrati nella modernizzazione del sistema ATM europeo”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “Sono grato per la consulenza strategica e il supporto fornito dai leader del nostro settore ATM e dalla comunità delle parti interessate a sostenere l’EASA in questo compito”. “Le proposte per il nuovo regulatory framework on the conformity assessment of ATM/ANS equipment per il funzionamento sicuro e senza soluzione di continuità dell’European ATM network sono contenute nella EASA Opinion No 01/2023. Il nuovo approccio riconoscerà il ruolo essenziale e la responsabilità dell’industria nel portare soluzioni sul mercato adatte allo scopo e soddisfare il livello richiesto di performance operative. Per le apparecchiature ATM più critiche, le organizzazioni di progettazione e produzione richiederanno la certificazione a EASA. Il certificato EASA consentirà l’introduzione in servizio di tale apparecchiatura da parte degli ATM/ANS providers. Questo approccio affronterà le strozzature e le inefficienze note nel precedente quadro di valutazione della conformità, che limitavano e ritardavano l’evoluzione tecnologica per l’ATM nell’UE. Un singolo certificato sostituirà oggi più processi eseguiti in parallelo dagli ATM/ANS providers e dalle rispettive autorità competenti. Gli ATM/ANS providers e le loro autorità competenti saranno pertanto in grado di destinare meglio le loro risorse limitate ad attività a più alto valore aggiunto, il che si tradurrà anche in processi di vigilanza e applicazione più efficienti ed efficaci nell’UE. Il parere propone inoltre un nuovo regolamento per gli aircraft equipment necessari per l’utilizzo del single European sky airspace. Il quadro normativo sarà semplificato e snellito”, conclude EASA.

DELTA E AMERICAN AIRLINES PRESENTANO ‘TAKEOFF15’ – I titolari di carta Delta SkyMiles American Express idonei, a partire dal 2 febbraio, possono usufruire del 15% di sconto su Award Travel sui voli Delta, in qualsiasi momento. Il nuovo vantaggio TakeOff 15 è disponibile per i titolari di carta Delta SkyMiles Gold, Platinum e Reserve Consumer e Business American Express. “I nostri titolari di carta Delta SkyMiles American Express sono alcuni dei nostri clienti più fedeli e vogliamo continuare a offrire loro l’opportunità di viaggiare per il mondo più facilmente”, ha affermato Prashant Sharma, V.P. of Loyalty at Delta. “Siamo grati di avere un partner come American Express che condivide la nostra visione e la nostra passione per offrire ingegnosità ed eccellenza ai nostri clienti”.

EASA: PUBBLICATO IL PART-IS REGULATION, CHE COMPLETA IL REGULATORY FRAMEWORK PER CYBER-RESILIENT AVIATION – La Commissione europea ha pubblicato l’Implementing Regulation (EU) 2023/203 del 27 ottobre 2022. Con questa pubblicazione è stato completato il quadro normativo che apre la strada a un cyber-resilient aviation system. L’Implementing Regulation (EU) 2023/203 stabilisce norme per l’identificazione e la gestione di information security risks nelle organizzazioni aeronautiche e nelle autorità competenti in materia di aviazione, compresa l’EASA. Questo regolamento segue il Delegated Regulation (EU) 2022/1645. Part-IS introduce requisiti per l’identificazione e la gestione degli information security risks che potrebbero influire sugli information and communication technology systems and data utilizzati per civil aviation purposes. Stabilisce i requisiti per il rilevamento di eventi, l’identificazione di quelli che sono considerati information security incidents e la risposta e il recupero da tali incidenti a un livello commisurato al loro impatto sulla sicurezza aerea. Le disposizioni della Part-IS saranno applicabili dal 16 ottobre 2025.