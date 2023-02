Ryanair lancia un accordo a lungo termine con l’Aeroporto di Bologna e lancia il nuovo operativo estivo

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2023 da Bologna, che include la nuova rotta per Tolosa con 3 voli settimanali, oltre a un aumento delle frequenze su popolari destinazioni estive come Barcellona, Palermo e Maiorca.

“Questa ulteriore crescita a Bologna è stata guidata dall’impegno a lungo termine dell’aeroporto a mantenere competitivi i diritti aeroportuali, con un impatto positivo sugli investimenti nella regione.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Bologna prevede: 11 aeromobili basati; 1,1 miliardi di dollari di investimenti a Bologna; 67 rotte, inclusa una nuova per Tolosa; oltre 770 voli settimanali; aumento delle frequenze su oltre 20 rotte popolari come Atene, Barcellona, Cagliari, Palma di Maiorca, Praga e Vienna; oltre 4.000 posti di lavoro (di cui 330 diretti).

Ryanair opererà oltre 770 voli settimanali su 67 destinazioni, offrendo ai clienti e ai visitatori di Bologna una scelta alle tariffe più basse per le loro meritate vacanze estive 2023″, afferma Ryanair.

Da Bologna, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di offrire una scelta ancora più ampia ai cittadini e ai visitatori di Bologna per l’estate 2023 con oltre 770 voli per 67 destinazioni, tra cui la nostra nuova rotta per Tolosa, oltre a un incremento delle frequenze su oltre 20 altre mete ambite come Alicante, Cagliari, Corfù, Malta e molte altre.

Quest’anno Ryanair trasporterà oltre 5 milioni di ospiti da/per Bologna, sostenendo la crescita a lungo termine e fornendo una spinta necessaria all’economia turistica locale, ma anche l’intera regione Emilia-Romagna, in cui Ryanair continuerà a crescere questa estate. Questo impegno a lungo termine su Bologna dimostra la fiducia dell’aeroporto nei confronti di Ryanair, che continuerà a investire nella regione per garantire ulteriore benessere ed occupazione.

Per celebrare il nuovo operativo di Ryanair da Bologna per l’estate 2023, stiamo lanciando un’offerta limitata con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 su Ryanair.com”.

Da Bologna, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, ha dichiarato: “Siamo felici di consolidare la nostra partnership a lungo termine con Ryanair, che fornisce la maggior parte della nostra base di traffico sostenendo la connettività del bacino di utenza di Bologna e l’economia della regione. Continueremo a lavorare insieme per sviluppare un portafoglio di rotte nazionali e internazionali a beneficio dei nostri clienti attuali e futuri”.

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA annuncia il consolidamento della partnership con Ryanair.

“La partnership, avviata nel 2008 e quindi rafforzata nel 2016, viene ora confermata con un accordo di 6 anni. Aeroporto di Bologna e Ryanair confermano piena intesa, nell’ambito dei rispettivi obiettivi di sviluppo, al fine di:

– assicurare il mantenimento di una rete articolata e varia di collegamenti nell’ambito delle aree servite dal vettore;

– assicurare uno sviluppo del network in linea con la capacità ed in coerenza con i progetti di sviluppo infrastrutturale del Marconi.

L’accordo persegue obiettivi di sostenibilità complessiva nel lungo termine e prevede uno schema di incentivazione collegato alla policy di sviluppo del traffico dell’aeroporto”, informa l’Aeroporto di Bologna.

