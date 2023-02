Lufthansa: il Boeing 787-9 opererà verso cinque ulteriori North American destinations nella Summer 2023

Lufthansa informa: “Il nuovo aereo di Lufthansa, il Boeing 787-9, opererà verso altre destinazioni nordamericane a partire dal summer schedule, dal 26 marzo.

Il Dreamliner volerà sei volte a settimana da Francoforte a Dallas-Fort Worth (DFW), Texas. Lufthansa offrirà quattro voli settimanali per Montreal (YUL), in Canada, che a partire dal 1° maggio aumenteranno con voli giornalieri. Sempre all’inizio di maggio, Lufthansa volerà quotidianamente con il suo Dreamliner a Denver (DEN), Colorado, tre volte alla settimana ad Austin (AUS), Texas e il 13 febbraio inizierà a servire Detroit (DTW), Michigan. Dall’ottobre dello scorso anno il Dreamliner vola ogni giorno a Newark (EWR)“.

“Attualmente, Lufthansa opera tre Boeing 787-9. Altri due verranno consegnati a breve. Il Boeing 787-9 offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio molto migliorata. La cabina è molto silenziosa e, a seconda dell’ora del giorno, ben illuminata da un innovativo sistema di illuminazione. L’area d’ingresso più alta dà una piacevole sensazione di maggiore spazio e gli ampi finestrini offrono l’opportunità di una migliore visione o possono essere oscurati con il semplice tocco di un pulsante. Gli ospiti in Business Class godono di posti migliorati con, tra le altre cose, accesso diretto al corridoio”, prosegue Lufthansa.

“Lo state of the art long-haul Dreamliner è uno degli aerei Lufthansa a lungo raggio più ecologici ed efficienti in termini di consumo di carburante. In media, consuma 2,5 litri di cherosene per passeggero ogni 100 chilometri percorsi, il 30% in meno rispetto agli aerei della generazione precedente. Fino al 2027, Lufthansa Group prenderà in consegna un totale di 32 nuovi Boeing 787-9“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)