Vueling opererà più di 300 rotte nel 2023 in oltre 100 destinazioni, con un’attenzione particolare al mercato italiano

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG, opererà più di 300 rotte nel 2023, 30 delle quali nuove, verso più di 100 destinazioni. Nel corso dell’anno, la compagnia low cost spagnola mira a ridurre la stagionalità, per aumentare i viaggi, abbassare il costo medio dei biglietti e accrescere la propria competitività sul mercato.

In Italia, Vueling propone più di 40 rotte che connettono tutto il Paese a diverse nazioni europee, dalla Grecia, alla Francia, fino al Regno Unito.

“Vueling è la compagnia leader nel mercato domestico spagnolo con il suo hub internazionale presso l’aeroporto di Barcellona El Prat e con una seconda base importante a Bilbao. Infatti, nel 2022 un passeggero su tre ha viaggiato con il vettore, che per il 2023 punta a crescere ancora di più e a coinvolgere la metà della popolazione iberica.

Sono più di 40 le rotte che Vueling propone in Italia per il periodo estivo 2023, in 23 destinazioni e 8 Paesi diversi.

Vueling collega l’hub di Roma Fiumicino con ben 14 destinazioni, che comprendono la Spagna (Alicante, Barcellona, Bilbao, Ibiza, Malaga, Maiorca e Valencia), la Francia (Parigi Orly), la Croazia (Dubrovnik, Spalato), la Grecia (Mykonos, Santorini), il Regno Unito (Londra Gatwick) e l’Italia (Lampedusa).

Dalla base di Firenze, dove Vueling è leader, sono 9 i collegamenti diretti per raggiungere Olanda (Amsterdam), Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid), Francia (Parigi Orly), Danimarca (Copenhagen) e Regno Unito (Londra Gatwick). Non mancano le proposte, anche in questo caso, verso l’Italia, in particolare per Catania e Palermo.

Conferme anche per l’aeroporto di Milano Malpensa, che per tutta l’estate opererà le rotte per Barcellona, Bilbao, Ibiza e Parigi Orly, con numerose frequenze settimanali (fino a 34).

Tante le proposte anche dagli altri aeroporti italiani, in particolare Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino e Venezia“, afferma Vueling.

“Oltre all’Italia, Vueling mantiene alta la sua attenzione anche sul mercato internazionale, in particolare attraverso i suoi hub di Londra Gatwick e Parigi Orly. Nel 2022, infatti, la compagnia aerea parte di IAG ha rafforzato la sua presenza presso lo scalo di Gatwick, arrivando quasi a raddoppiare le operazioni rispetto all’estate 2019 e programmando 12 rotte dirette dall’aeroporto londinese durante la stagione estiva 2022.

Nel caso della Francia, in particolare l’aeroporto di Parigi Orly, Vueling ha aumentato la sua capacità rispetto al 2019 grazie a nuovi slot e ha operato 50 rotte nell’estate del 2022, 39 in più rispetto all’anno prima del Covid.

Per progredire nello sviluppo e nel consolidamento della crescita operativa della compagnia aerea e nel quadro del piano di trasformazione Vueling Transform, Vueling concentra la sua strategia su tre punti chiave: destagionalizzazione, aumento delle frequenze e digitalizzazione totale dell’offerta.

Infatti, la compagnia aerea low cost spagnola punta a proporre un’offerta costante per tutto l’anno, con un focus sulle rotte verso destinazioni calde e ideali anche durante la stagione invernale. Così, l’aeroporto di Parigi Orly opera già 25 rotte in più rispetto al 2018, consentendo viaggi al Cairo, a Marrakech e alle Isole Canarie. Ma non solo. 10 rotte in più anche da Londra Gatwick, che verrà collegata con Malaga, Siviglia e le Isole Canarie.

Aumentano anche le rotte per le città del nord Europa, come Copenhagen e Amsterdam. Inoltre, analogamente ad altri mercati, Vueling proporrà interessanti destinazioni invernali anche dall’Italia per ridurre la stagionalità dalle basi di Roma e Firenze“, prosegue Vueling.

“Vueling aumenta anche il numero di frequenze verso la maggior parte delle sue destinazioni, per differenziarsi dai concorrenti, operando in media un volo al giorno per ogni tratta invernale. L’aumento più consistente interessa le rotte ad altissima capacità: ben 10 da Barcellona per Baleari, Parigi, Londra, Amsterdam, Roma, Bilbao, Siviglia e Malaga, con una media generale di 6 voli al giorno. Un’offerta che vanta quindi una grande capacità di interconnessione attraverso i principali hub a Barcellona, Parigi e Roma, offrendo la possibilità di creare una connessione indiretta verso molti più mercati. Non solo: permette anche un conseguente abbassamento del costo medio dei biglietti.

Infine, per quanto riguarda la digitalizzazione, Vueling prevede di distribuire il 100% della propria offerta alle agenzie attraverso il portale digitale “Vueling Partners” e la connessione NDC (New Distribution Capabilites) nel 2024. Vueling sarà quindi una delle prime compagnie aeree a mettere a disposizione delle agenzie l’ultima versione di questa tecnologia, che consentirà la personalizzazione dei prodotti, migliorando così l’esperienza del viaggiatore”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)