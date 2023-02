ITA Airways e il Gruppo Ferrovie dello Stato insieme per l’intermodalità

ITA Airways informa: “ITA Airways ha siglato oggi un importante Memorandum of Understanding con il Gruppo Ferrovie dello Stato, al fine di creare servizi multimodali fra aereo e treno sempre più efficaci, con l’obiettivo di realizzare un’offerta congiunta per l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari e definire programmi di loyalty combinati.

Il MoU tra ITA Airways e il Gruppo FS costituisce inoltre la base per realizzare partnership commerciali e operative destinate a sviluppare un’offerta di mobilità multimodale, che sappia rispondere in maniera efficace alle esigenze della domanda turistica e di business e realizzare un’esperienza di viaggio “end-to-end” agile e comoda, con l’obiettivo di implementare piattaforme digitali comuni.

Con questo accordo, ITA Airways dimostra ancora una volta il suo impegno nel perseguire un futuro orientato all’intermodalità a garanzia della connettività tra i territori italiani, soprattutto per una Compagnia aerea che opera con modello hub and spoke”.

“Il MoU siglato oggi rappresenta un ulteriore passo a sostegno del processo di modernizzazione della mobilità dell’intero Paese e rispecchia i principali pilastri su cui si fonda l’attività di ITA Airways: sostenibilità, innovazione e centralità del cliente, con un’offerta sempre più dedicata”, conclude ITA Airways.

