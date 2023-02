Lufthansa Group: raggiungere il volo in treno in Italia, prevista collaborazione con Ferrovie dello Stato

Lufthansa Group ha firmato oggi a Roma un Memorandum of Understanding (MoU) congiunto insieme a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS).

“L’intenzione è quella di negoziare un contratto per una cooperazione nel feeder traffic all’interno dell’Italia, al fine di collegare i vari modi di trasporto in una modalità migliore e più a misura di cliente. Obiettivo della prevista collaborazione è in particolare quello di trasportare i passeggeri con collegamenti ferroviari FS da e per i rispettivi collegamenti aerei in vari aeroporti italiani.

L’esatto layout del programma è ora oggetto di ulteriori colloqui. Se verrà firmato un contratto, l’attuazione della cooperazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group gestisce già programmi di cooperazione intermodale simili nei suoi home markets con Deutsche Bahn, ÖBB e SBB, tra gli altri. In totale, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono attualmente ai propri passeggeri più di 3.000 rail or bus connections settimanali da più di 40 città. Già nel 2001 Lufthansa ha stipulato un accordo di cooperazione con Deutsche Bahn riguardo train connections con i suoi aeroporti (LH Express Rail)”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)