Wizz Air annuncia una nuova rotta da Catania a Milano Linate con due voli giornalieri pomeridiani e serali.

“La compagnia aerea sposta 14 voli settimanali da Milano Malpensa all’aeroporto di Milano Linate per offrire ai viaggiatori catanesi un accesso più comodo alla città di Milano. I voli per Milano Linate inizieranno a partire dal 26 marzo 2023, mentre i voli per Milano Malpensa continueranno a essere giornalieri.

I biglietti sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ a partire da 19,99 euro.

Milano è una destinazione d’affari popolare per i passeggeri siciliani, che spesso visitano la capitale finanziaria italiana per brevi viaggi d’affari. I nuovi voli per l’aeroporto di Linate, situato in città, consentiranno di raggiungere più rapidamente le riunioni importanti e di risparmiare tempo per le questioni di lavoro. Con l’opzione WIZZ Priority i viaggiatori possono anche usufruire del check-in e dell’imbarco prioritario e portare in cabina un trolley in più per rendere i loro viaggi ancora più efficienti”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Wizz Air monitora sempre il feedback dei clienti e cerca continuamente opportunità per migliorare la propria offerta. Il trasferimento della maggior parte dei nostri voli da Catania a Milano Linate migliorerà l’esperienza di viaggio dei passeggeri locali, consentendo di spostarsi tra le due città in modo semplice e conveniente. Per chi è abituato a volare a Milano Malpensa, continueremo a operare voli giornalieri anche da Catania”.

CATANIA – MILANO LINATE – Due volte al giorno, dal 26 marzo 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)