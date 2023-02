ATSA sigla accordo con De Havilland Canada per una Dash 8-400 Large Cargo Door Freighter Conversion

De Havilland Canada ha annunciato che Aero Transporte S.A. (“ATSA”) ha firmato un accordo per una Dash 8-400 freighter conversion con large cargo door (Dash 8-400 F-LCD). Con questo accordo, ATSA è diventato il primo South American operator di velivoli Dash 8-400 ad aderire al Cargo Solutions Program di De Havilland Canada e il velivolo Dash 8-400 F-LCD di ATSA sarà il primo ad operare nel continente. ATSA opera attualmente due velivoli Dash 8-400 dalla sua base in Perù per supportare il settore minerario.

“In qualità di operatore esperto del velivolo Dash 8-400, abbiamo una conoscenza diretta delle sue eccezionali performance capability per supportare le nostre cargo operations in espansione nel settore minerario del Perù. La complessa geografia del nostro Paese, che comprende le aride pianure costiere, le montagne andine e le foreste pluviali del bacino amazzonico, rende il velivolo Dash 8-400 la scelta ideale per questo tipo di operazioni”, ha affermato Carlos Cueva, President, ATSA.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad ATSA nel nostro cargo solutions program e auguriamo alla compagnia aerea tutto il meglio con le sue operazioni in espansione per supportare un maggior cargo transport”, afferma Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “De Havilland Canada condurrà la ATSA Dash 8-400 F-LCD conversion in Canada utilizzando i nostri Transport Canada-approved original equipment manufacturer (OEM), che illustrano la nostra crescente capacità di fornire supporto continuo alla flotta globale di aeromobili De Havilland Canada”.

Per maggiori info sulle cargo conversion solutions per il Dash 8-400, leggi anche qui.

