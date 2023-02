IATA: l’Air Cargo chiude il 2022 vicino ai livelli pre-pandemia

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets, mostrando che la domanda per l’intero anno 2022 riguardo l’air cargo ha fatto un significativo passo indietro rispetto ai livelli del 2021, posizionandosi vicina alla performance del 2019.

“La global full-year demand nel 2022, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è diminuita dell’8,0% rispetto al 2021 (-8,2% per le operazioni internazionali). Rispetto al 2019, è diminuita dell’1,6% (sia globale che internazionale).

La capacità nel 2022, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è stata del 3,0% superiore al 2021 (+4,5% per le operazioni internazionali). Rispetto ai livelli del 2019 (pre-COVID), la capacità è diminuita dell’8,2% (-9,0% per le operazioni internazionali).

Dicembre ha visto un indebolimento della performance: la domanda globale è stata del 15,3% al di sotto dei livelli del 2021 (-15,8% per le operazioni internazionali). La domanda mensile è scesa al di sotto dei livelli 2021 da marzo 2022. La capacità globale è stata del 2,2% inferiore ai livelli del 2021 (-0,5% per le operazioni internazionali). Questa è stata la decima contrazione mensile consecutiva rispetto alla performance del 2021.

Il 2022 si è chiuso con segnali contrastanti. I nuovi ordini di esportazione globali, un indicatore anticipatore della cargo demand, sono rimasti allo stesso livello da ottobre. Per le principali economie, i nuovi ordini di esportazione stanno diminuendo, tranne che in Germania, Stati Uniti e Giappone, dove sono cresciuti.

Il commercio mondiale di beni è diminuito dell’1,5% a novembre, in calo rispetto all’aumento del 3,4% di ottobre”, afferma IATA.

“Di fronte a significative incertezze politiche ed economiche, le air cargo performance sono diminuite rispetto ai livelli straordinari del 2021. Ciò ha portato l’air cargo demand all’1,6% al di sotto dei livelli del 2019 (pre-pandemia). Si prevede che le continue misure dei governi per combattere l’inflazione raffreddando le economie comporteranno un ulteriore calo dei cargo volumes nel 2023, al -5,6% rispetto al 2019. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che queste misure incidano sui cargo rates. Quindi, la buona notizia per l’air cargo è che i rendimenti medi e le entrate totali per il 2023 dovrebbero rimanere ben al di sopra di quanto erano prima della pandemia. Ciò dovrebbe fornire un po’ di tregua in quello che probabilmente sarà un ambiente commerciale impegnativo nel prossimo anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I vettori europei hanno registrato la peggiore performance anno su anno di tutte le regioni, con un calo della domanda dell’11,5% nel 2022 rispetto al 2021 (-11,8% per le operazioni internazionali). Nello stesso periodo, le compagnie aeree hanno registrato un aumento della capacità dello 0,5% sia per le operazioni globali che internazionali. Rispetto al 2019 (livelli pre-COVID), la domanda è stata inferiore dell’8,7% (-9,1% per le operazioni internazionali) e la capacità è diminuita del 16,5% (-17,3% per le operazioni internazionali). A dicembre, le compagnie aeree della regione hanno registrato un calo della domanda del 17,4% (-17,9% per le operazioni internazionali) rispetto al 2021. La capacità è diminuita del 7,0% (-7,4% per le operazioni internazionali) nello stesso periodo. Le compagnie aeree della regione continuano ad essere le più colpite dalla guerra in Ucraina”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)