Il programma fedeltà di Air Europa raggiunge i 2 milioni di clienti

Air Europa informa: “Il programma fedeltà Suma di Air Europa è riuscito a raggiungere due milioni di clienti in tutto il mondo. Questo importante traguardo riflette una tendenza in crescita del gradimento del programma fedeltà che attualmente registra una media di oltre 35.000 sottoscrizioni mensili.

Per questo esercizio finanziario Air Europa Suma punta a riconfermare la sua leadership tra i programmi di fidelizzazione più completi, flessibili, attrattivi, innovativi nel trasporto aereo.

Il programma presenta anche importanti novità. Da quest’anno, infatti, Air Europa Suma consentirà agli utenti di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa. Fino ad oggi, il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell’alleanza SkyTeam e allo stesso tempo poteva ottenere in cambio un’ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma come ad esempio: soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e persino assicurazioni.

Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l’accesso alle VIP lounge aeroportuali.

A tal fine Air Europa sta adeguando la piattaforma tecnologica che consentirà alle Miglia di diventare una forma di pagamento a disposizione dei clienti che utilizzano il programma”.

“Air Europa continua, inoltre, a lavorare per aggiungere nuovi partner al programma fedeltà con l’obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio più completa e soddisfacente

Attualmente, Air Europa Suma collabora con più di 40 brand commerciali sul mercato; la sfida per il 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea.

Questo progetto rientra nella strategia perseguita da Air Europa orientata a migliorare continuamente il proprio servizio clienti. Ciò significa che Air Europa Suma non è solo un programma Miles, ma anche una piattaforma di nuovi servizi e vantaggi per migliorare e personalizzare ogni esperienza di viaggio.

Per festeggiare questo importante traguardo la compagnia ha omaggiato il 2 milionesimo passeggero offrendogli una serie di dettagli personalizzati di cui ha potuto usufruire nel corso di un volo operato sulla tratta Roma -Madrid, ringraziandolo per la fiducia riposta in Air Europa“, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)