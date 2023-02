L’Australia ordina 40 Black Hawk UH-60M da Sikorsky

L’Australia acquisirà 40 Sikorsky UH-60M Black Hawk, progettati e prodotti da Sikorsky, una società Lockheed Martin. L’accordo tra i governi australiano e statunitense per una foreign military sale di 40 UH-60M per l’esercito australiano ha un valore di circa $1,95 miliardi. Le consegne dovrebbero iniziare all’inizio di quest’anno.

“Il multi-mission UH-60M Black Hawk fornisce all’esercito australiano capacità critiche che rafforzeranno la prontezza, l’interoperabilità e la sicurezza dell’Australia per i decenni a venire”, ha affermato il presidente di Sikorsky, Paul Lemmo. “Continuiamo a investire nella modernizzazione del Black Hawk per fornire agli operatori il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per contrastare e scoraggiare le minacce oggi e nelle future operazioni congiunte di tutti i domini”.

Gli UH-60M Black Hawk sostituiranno l’attuale non-Black Hawk multi-role helicopter fleet con un sistema più affidabile e collaudato.

“Abbiamo sostenuto con orgoglio la flotta Black Hawk australiana per decenni”, ha affermato Nathalie Previte, Sikorsky’s vice president of Army and Air Force programs. “Questa esperienza unita all’investimento di Lockheed Martin e Sikorsky nel nostro team australiano e nelle strutture locali ci posiziona fortemente per supportare le esigenze operative e di manutenzione dell’esercito australiano”.

“La forza lavoro statunitense di Sikorsky e le linee di produzione stanno producendo attivamente aeromobili. Il governo degli Stati Uniti ha assegnato a Sikorsky il suo decimo multi-year production contract nel 2022 per costruire Black Hawk per l’esercito americano e le forze armate internazionali. Questi velivoli di nuova generazione saranno operativi per i prossimi decenni e accanto alle future flotte.

Il Black Hawk non ha eguali per durata, sopravvivenza, versatilità multiruolo, convenienza e interoperabilità, e ha dimostrato di essere un dependable battlefield and special forces aviation asset per l’Australia e altri 34 paesi in tutto il mondo.

Lockheed Martin vede un forte interesse internazionale per il Black Hawk e continua a investire nella piattaforma – dal sostegno alla trasformazione digitale e alla modernizzazione – per fornire ai militari il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno oggi e in futuro”, afferma Lockheed Martin.

“Gli investimenti sono allineati con il più grande operatore del Black Hawk, l’esercito degli Stati Uniti, e la loro roadmap tecnologica, sfruttando al contempo le Future Vertical Lift technologies per garantire che il Black Hawk sarà un attore chiave nel Joint All Domain Operations environment and FVL ecosystem”, ha affermato Previte.

“L’elicottero UH-60M culmina in decenni di progressi tecnologici, performance migliorate ed esperienza operativa nel mondo reale. L’avionica digitale e l’autopilot riducono il pilot workload, migliorando al contempo la situational awareness”, conclude Lockheed Martin.

Previte aggiunge: “Siamo fiduciosi che il Black Hawk, progettato e costruito per soddisfare i rigorosi requisiti delle forze armate statunitensi, sia la piattaforma più capace e la scelta giusta per aiutare a soddisfare le esigenze dell’Australian Army e quelle dei nostri attuali e futuri clienti”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)