ATR nomina Daniel Cuchet Senior Vice President Engineering

ATR ha nominato Daniel Cuchet SVP Engineering a partire dal 1° febbraio 2023 e Head of Design Organization ATR a partire dal 1° gennaio 2023.

“Daniel entra a far parte dell’ATR executive committee, riportando direttamente al Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Laude. Daniel ha ricoperto la carica di Chief Engineer presso ATR dal 2019.

Daniel Cuchet ha iniziato la sua carriera nel 1991 come Technical Director in una start-up aerospaziale ad alta tecnologia specializzata in military Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). All’inizio del 2003, è entrato a far parte di Airbus Group come Chief Engineer/Head of Design nella Defence & Space division e ha lavorato per quattro anni in Germania. Daniel ha supervisionato un 10t-class UAV, Eurodrone, sviluppato congiuntamente da Airbus, Dassault Aviation e Leonardo per utenti finali tedeschi, francesi, italiani e spagnoli. Successivamente, ha proseguito la sua carriera in Francia come Head of Program Management per tutti gli UAVs military programmes del Gruppo, prima di entrare nella commercial division come Head of Military derivatives. Come parte di questo ruolo, Daniel è stato principalmente coinvolto nello sviluppo dell’A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) programme”, afferma ATR.

“ATR dà il benvenuto a Daniel nella sua nuova posizione in cui svolgerà un ruolo chiave nel supportare il produttore di aeromobili nel suo continuo sviluppo per contribuire alla mobilità regionale sostenibile ora e in futuro”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)