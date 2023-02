News Brevi – 06.02.2023

EMIRATES: LE INIZIATIVE PER SAN VALENTINO – Emirates informa: “Questo 14 febbraio i passeggeri potranno gustare delle vere e proprie prelibatezze a bordo, una serie di dolci a tema romantico nelle lounge, squisito champagne rosé, godere di allettanti offerte regalo e lasciarsi coccolare da una serie di film e musica romantica. Questo febbraio, l’amore sarà ad alta quota grazie a ice visto che i passeggeri Emirates potranno immergersi in film che fanno bene al cuore, come la commedia romantica del 2022 “Ticket to Paradise”, interpretata dalle star di Hollywood Julia Roberts e George Clooney. Alla colonna sonora “d’amore”, da ascoltare a bordo, ci ha già pensato ice con le playlist “Love is in The Air” e “Momenti Romantici”, una selezione di canzoni d’amore classiche. Prima del volo i passeggeri potranno anche sfogliare e preselezionare i loro film, programmi televisivi o playlist musicali sull’app Emirates, che potrà essere sincronizzata con ice al momento dell’imbarco. Il giorno di San Valentino, i passeggeri a bordo di tutte le classi saranno omaggiati con deliziosi brownies o cupcakes di red velvet decorati con cuori rossi e rosa, nella loro mini giftbox Emirates, il tutto sotto le luci di colore rosso che illumineranno l’aereo. Dal 13 al 15 febbraio, le lounge Emirates di tutto il mondo omaggeranno il romanticismo con una splendida gamma di delizie a tema amoroso, dai cuori di cioccolato alla Mud Pie di San Valentino, fino alle fragole ricoperte di cioccolato”. “Nelle Emirates Lounge di Dubai, i passeggeri di First Class potranno ordinare una torta al pistacchio e fragole o un fondente al lampone e tonka, mentre i clienti di Business Class potranno viziarsi con una tartelletta di San Valentino alla fragola e yuzu o una fragrante mousse di ibisco, fragola e mandorle. Sia i passeggeri di First Class che quelli della Business potranno brindare al giorno più romantico dell’anno con lo Champagne Moët Rosé Impérial, versione più romantica del più caratteristico Moët & Chandon. L’amore sarà protagonista anche nelle lounge di Malpensa e Fiumicino. A Milano, i passeggeri potranno farsi coccolare dal tortino al cioccolato con cuore fondente al passion fruit e da una tartelletta ripiena di frutta fresca, mentre nella capitale si potrà scegliere tra macarones a forma di cuore, vol au vent con crema chantilly e frutti di bosco, crostata di lampone con crema alla vaniglia e cookie al cioccolato con cioccolato glassato e peperoncino”, prosegue Emirates. “I passeggeri di Emirates potranno inoltre regalare ai loro cari la possibilità di fare shopping, grazie a offerte speciali su EmiratesRED e acquistare due fragranze qualsiasi per ottenere 15 dollari di sconto. I passeggeri potranno inoltre risparmiare fino al 15% sull’acquisto di due prodotti dello stesso marchio. Sulla maggior parte dei voli sarà disponibile anche il servizio di pre-ordine di EmiratesRED.com, dove i passeggeri potranno acquistare da 21 giorni a 40 ore prima del volo una vasta gamma di prodotti esclusivi, alcuni dei quali non disponibili a bordo. I soci Emirates Skywards potranno guadagnare ancora più Miglia per questo San Valentino facendo shopping presso i più famosi marchi di vendita al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito e negli Stati Uniti”, conclude Emirates.

SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI: RYANAIR INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A PROTEGGERE I SORVOLI – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato oggi di aver dovuto cancellare un numero limitato di voli come conseguenza diretta del terzo sciopero francese dell’ATC dall’inizio del 2023. Ryanair chiede ancora una volta alla Commissione europea di agire per preservare la libera circolazione delle persone proteggendo i sorvoli sullo spazio aereo francese, e propone 3 semplici misure: richiedere ai sindacati ATC francesi di impegnarsi in arbitrati vincolanti invece che in scioperi; proteggere il diritto di sorvolo sulla Francia (con leggi sul minimo servizio); consentire ad altri ATC europei di gestire i sorvoli sulla Francia mentre i sindacati ATC francesi scioperano. Ryanair si scusa sinceramente con i clienti per il ridotto numero di inevitabili cancellazioni ed eventuali ritardi che potrebbero dover affrontare a seguito di questo sciopero sindacale in Francia che inizierà oggi, 6 febbraio e terminerà l’8 febbraio. La compagnia consiglia ai passeggeri che viaggiano da/per/attraverso la Francia in questi giorni di controllare il sito Web o l’app Ryanair per verificare gli aggiornamenti sullo stato del volo prima di recarsi in aeroporto”. Il Direttore delle operazioni di Ryanair, Neal McMahon: “Abbiamo dovuto cancellare una piccola parte dei nostri 2.500 voli giornalieri a causa di un altro sciopero dell’ATC francese, già il terzo quest’anno. Anche i passeggeri che non volano da/per la Francia ne risentono perché sorvolano lo spazio aereo francese, mentre le leggi francesi tutelano i soli voli nazionali. La Commissione europea deve intervenire e preservare la libera circolazione delle persone proteggendo i sorvoli da questi scioperi. Proteggere i sorvoli, come fanno in Italia e in Grecia, è la soluzione più semplice ed efficace per evitare inutili disagi di massa, a tutela dei passeggeri”.

DELTA LANCIA I SERVIZI DA NEW YORK JFK A RIO DE JANEIRO E BUENOS AIRES – Delta informa: “I newyorkesi potranno presto volare senza scalo verso un’altra città, Rio de Janeiro, quando Delta lancerà il servizio stagionale tra New York-JFK e l’aeroporto di Rio Galeão (GIG) in Brasile a partire dal 16 dicembre. La nuova rotta, la terza che Delta e LATAM hanno annunciato da quando la Joint Venture è stata approvata nel settembre 2022, opererà quotidianamente sui Boeing 767-300 di Delta con servizi Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin”. “Da quando abbiamo implementato la nostra joint venture, abbiamo lavorato a stretto contatto con LATAM per introdurre nuove entusiasmanti rotte che stanno espandendo le opportunità per i clienti che viaggiano tra gli Stati Uniti e il Sud America”, ha dichiarato Alex Antilla, Delta Vice President for Latin America”. “Insieme, offriamo ai newyorkesi il maggior numero di voli e la migliore esperienza di viaggio tra i due continenti”. “Siamo felici di lavorare con Delta per far crescere la nostra presenza congiunta tra le Americhe. In qualità di compagnia aerea più grande del Sud America, siamo entusiasti di lavorare con loro per offrire ai nostri clienti più opzioni di volo e un’esperienza a bordo di livello mondiale”, ha affermato Martin St. George, Chief Commercial Officer, LATAM Airlines Group. Delta offre un servizio giornaliero tra JFK e San Paolo, due volte al giorno tra il suo hub di Atlanta e San Paolo e un servizio stagionale tra Atlanta e Rio de Janeiro. LATAM offre un servizio tra San Paolo e cinque gateway statunitensi, tra cui New York-JFK, Boston, Orlando, Miami e, a partire da questa estate, un nuovo servizio per Los Angeles che opererà tre volte alla settimana a partire dal terzo trimestre. “Delta e LATAM insieme sono la joint venture n. 1 di New York City, offrendo il maggior numero di servizi tra la Grande Mela e il Sud America con voli tra JFK e San Paolo, Brasile; Lima, Perù; Santiago, Cile; Bogotà, Colombia e presto Rio de Janeiro. La Joint Venture tra LATAM e Delta sta migliorando l’esperienza di viaggio per passeggeri e clienti cargo. La partnership si applica a mercati selezionati tra il Nord e il Sud America, offrendo vantaggi per i clienti e collegamenti più veloci verso più di 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay). Delta lancerà anche un nuovo servizio stagionale tra New York-JFK e Buenos Aires a partire dal 28 ottobre. La rotta opererà quotidianamente su un Boeing 767-400 con servizi Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Delta attualmente offre un servizio giornaliero tutto l’anno tra il suo hub di Atlanta e Buenos Aires”, conclude Delta.

IATA SIGLA ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA SOMALIA – IATA e il governo della Repubblica federale di Somalia hanno concordato di approfondire e formalizzare la cooperazione con l’obiettivo di rafforzare i benefici economici e sociali dell’aviazione in Somalia. In base a un accordo firmato da Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President, Africa and the Middle East, e H.E. Fardowsa Osman Egal, the Minister of Transport and Civil Aviation, Federal Republic of Somalia, è stato istituito un nuovo quadro che vedrà anche un’espansione delle attività di IATA nel Paese. “L’aviazione contribuisce in modo significativo gli UN’s Sustainable Development Goals, quindi il potenziale per un settore del trasporto aereo rafforzato di contribuire allo sviluppo della Somalia è enorme. Questo accordo mira a realizzare tale potenziale di sviluppo sociale ed economico concentrandosi su standard globali e le migliori pratiche. Il ministro Fardowsa Osman Egal ha una visione forte per un settore dell’aviazione di successo per contribuire a una Somalia più prospera. Siamo determinati a sostenerlo trasformando le parole del nostro accordo in azioni concrete”, ha affermato Alawadhi. L’accordo fornisce il quadro per sostenere la missione IATA per l’aviazione in Africa: la creazione di un settore del trasporto aereo sicuro, efficiente, sostenibile ed economico che generi crescita, crei posti di lavoro e faciliti il commercio internazionale e il turismo, oltre a svolgere un ruolo essenziale nel sostenere gli SDG delle Nazioni Unite attraverso la generazione di connettività tra le nazioni. “L’aviazione è essenziale per il successo dei piani di sviluppo della Somalia. Il governo della Somalia è impegnato a sviluppare il proprio settore del trasporto aereo per contribuire a promuovere la crescita sociale ed economica a lungo termine nel paese. Faremo in modo che le migliori pratiche globali siano al centro dello sviluppo. Questo accordo aprirà la strada a una più stretta cooperazione sulle priorità per l’aviazione nel Paese”, ha affermato Egal.