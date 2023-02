Norwegian acquisirà in leasing sei Boeing 737 MAX 8 da ALC

Norwegian ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Air Lease Corporation (ALC) per il leasing di sei aeromobili Boeing 737 MAX 8, che si aggiungono ai tre aeromobili 737 MAX 8 che Norwegian aveva precedentemente accettato di acquisire in leasing da ALC, di cui uno è già stato consegnato a Norwegian. Gli aerei devono essere consegnati a breve a Norwegian, in tempo utile prima della stagione estiva 2023.

“L’aggiunta di questi velivoli moderni e a basso consumo di carburante si adatta bene alla nostra strategia di flotta. Aiuterà anche a contrastare i ritardi di Boeing per altri aeromobili che avrebbero dovuto essere consegnati a Norwegian questa primavera”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Il Boeing 737 MAX 8 è circa il 14% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto agli aeromobili della generazione precedente, contribuendo quindi all’ambizioso obiettivo di Norwegian di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% entro il 2030.

L’accordo finale è soggetto a determinate condizioni di chiusura”, afferma Norwegian.

Norwegian ha trasportato 1,1 milioni di passeggeri a gennaio

Norwegian è entrata nel nuovo anno con una forte campagna di vendita, in quello che è storicamente il mese di viaggio più tranquillo dell’anno. A gennaio, Norwegian ha trasportato 1,1 milioni di passeggeri, con un aumento del 78% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

“Le persone tradizionalmente viaggiano meno a gennaio, utilizzando invece questo periodo dell’anno per prenotare i loro prossimi viaggi. Tuttavia, questo mese abbiamo avuto quasi tutti i voli pieni verso destinazioni più calde. La nostra campagna di vendita di Capodanno ha portato a più di un milione di posti venduti, un inizio soddisfacente per la vendita dei biglietti di quest’anno. Vediamo che il trend positivo delle prenotazioni continua anche dopo questa vendita. Molti dei nostri passeggeri stanno attualmente pianificando i loro viaggi per le vacanze scolastiche e i lunghi fine settimana di maggio di quest’anno”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

Il programma estivo di quest’anno comprende 300 rotte verso 114 destinazioni, incluse diverse nuove destinazioni. Con una rete di rotte ampliata e nuovi aeromobili, Norwegian continua a reclutare nuovi colleghi.

“La scorsa settimana è stata molto particolare per il settore dell’aviazione nordica, segnata dal fallimento di Flyr (NdR: leggi anche qui). Sono fortemente solidale con i dipendenti, i clienti e gli altri interessati dalla situazione. Vorremmo assicurarci che i passeggeri bloccati raggiungano le loro destinazioni, a condizione che disponiamo di posti liberi. Invitiamo inoltre i dipendenti che sono stati colpiti dal fallimento a candidarsi per offerte di lavoro presso Norwegian”, ha affermato Karlsen.

Norwegian ha trasportato 1.131.474 passeggeri a gennaio, in aumento del 78% rispetto a gennaio 2022. Il load factor a gennaio è stato del 78%. A gennaio, Norwegian ha operato in media 62 aeromobili e il 99,5% degli scheduled flights è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata dell’85,0% a gennaio.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)