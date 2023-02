Promozione easyJet per San Valentino: 100.000 posti a partire da 19,99€ per volare dall’Italia verso le mete più romantiche

easyJet informa: “Quest’anno easyJet ha deciso di festeggiare lanciando un’offerta imperdibile, valida da oggi fino alla vigilia di San Valentino, per dare a tutti i propri passeggeri la possibilità di partire con chiunque desiderino alla scoperta delle loro destinazioni preferite tra le circa 225 città che compongono il network italiano della compagnia.

Per affrontare con la giusta dose di romanticismo i mesi primaverili in arrivo, la compagnia ha infatti messo a disposizione 100.000 posti a partire da € 19,99: un’occasione perfetta per partire all’avventura e innamorarsi del fascino di nuovi paesaggi, tradizioni e culture a partire dal 1° marzo fino al 30 giugno 2023.

Le giornate sempre più lunghe e la bella stagione alle porte sono il momento giusto per riscoprire il piacere di viaggiare, in Italia e in Europa.

I passeggeri in partenza da Milano Malpensa potranno scegliere tra 61 destinazioni. Se si cerca è una meta vivace e soleggiata fuori dai confini italiani, la scelta è ampissima e include anche le dinamiche Palma di Maiorca e Barcellona, tra le mete preferite in Spagna. Coloro che invece preferiscono le coste italiane, possono raggiungere facilmente la Sardegna e godere di una meritata pausa esplorando le bellezze di Cagliari, Alghero e Olbia, quest’ultima raggiungibile anche da Milano Bergamo, Napoli, Torino e Venezia“.

“Dal 1 aprile, inoltre, per la prima volta in assoluto dall’aeroporto di Venezia sarà possibile atterrare direttamente a Larnaca, sull’isola di Cipro, in poche ore di viaggio.

Anche per coloro che volano da Napoli Capodichino il ventaglio di destinazioni raggiungibili con easyJet è ampio e variegato: dallo scalo partenopeo, infatti, si potrà godere di un assaggio di estate perdendosi tra le spiagge bianche e le coste frastagliate delle croate Dubrovnik, Spalato e Pola. Tra le proposte europee più convenienti per i passeggeri napoletani vi è anche la Francia, con due mete capaci di soddisfare ogni possibile desiderio vacanziero: la medievale Lione e la variopinta Nizza“, prosegue easyjet.

“Le tariffe scontate sono disponibili su tutti i canali di vendita easyJet – app, sito e GDS – fino al 13 febbraio”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)