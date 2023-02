ANA HOLDINGS annuncia i risultati dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2022-2023

ANA HOLDINGS (di seguito “ANA HD”) ha recentemente annunciato i risultati dei primi 9 mesi dell’anno finanziario 2022-23 (aprile – dicembre 2022).

“Nei primi nove mesi dell’anno finanziario in corso la domanda dei passeggeri si sta rapidamente riprendendo, grazie all’alleggerimento delle restrizioni di viaggio sui voli nazionali e alla riduzione delle restrizioni di ingresso in vari Paesi per i voli internazionali.

In queste condizioni economiche e operative, l’aumento del fatturato è dovuto principalmente all’attività di trasporto aereo, che ha contribuito a un fatturato operativo di 1.258,6 miliardi di yen (circa 8,9 miliardi di €) per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022. ANA HD ha registrato un utile operativo di 98,9 miliardi di yen (circa 703 milioni di €), un utile ordinario di 92,3 miliardi di yen (circa 656 milioni di €) e un utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo di 62,6 miliardi di yen (circa 445 milioni di €)”, afferma ANA.

“Con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi nell’ultimo trimestre, siamo stati in grado di offrire il nostro servizio di alta qualità a un maggior numero di passeggeri e di collegare altre destinazioni, come dimostra la nostra performance finanziaria positiva”, ha dichiarato Kimihiko Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer di ANA HD. “Il raggiungimento di questo obiettivo è una vittoria dei nostri dipendenti che hanno perseverato negli ultimi anni e hanno collaborato per posizionare il Gruppo ANA per il futuro”.

“Il numero di passeggeri internazionali è quintuplicato rispetto all’anno precedente e i ricavi sono aumentati di sei volte, grazie alla forte domanda di collegamenti tra il Nord America e l’Asia e alla domanda commerciale proveniente dal Giappone, dovuta all’allentamento delle restrizioni all’ingresso in vari Paesi. La domanda di viaggi in Giappone ha iniziato a riprendersi a partire da ottobre con l’allentamento delle misure di controllo alle frontiere giapponesi. ANA ha incrementato il numero di voli sulle rotte del Nord America e dell’Asia da/per l’aeroporto di Narita per soddisfare la domanda di transito e ha ampliato le operazioni sulle rotte da/per l’aeroporto di Haneda in risposta alla ripresa della domanda da/per il Giappone. Il vettore ha gradualmente ripreso a operare sulle rotte europee nonostante il continuo impatto del conflitto tra Ucraina e Russia, mentre i voli da/per la Cina rimangono limitati a causa delle continue restrizioni alle frontiere cinesi.

Con un impatto limitato della ripresa dei casi COVID-19, la domanda di passeggeri è cresciuta costantemente sulle rotte nazionali. A partire da ottobre, la domanda per il tempo libero è stata stimolata dal programma governativo di sostegno ai viaggi, e sia il volume dei passeggeri che i ricavi sono stati 1,9 volte superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. ANA ha ripreso a operare con gli aeromobili Boeing 777 che hanno completato la modernizzazione dei motori, aumentando attivamente la capacità su alcuni voli e aggiungendo voli supplementari soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi per soddisfare la domanda in ripresa.

Il volume del trasporto internazionale di merci è diminuito rispetto all’anno precedente a causa della riduzione delle operazioni con l’utilizzo di aeromobili passeggeri temporaneamente dedicati al trasporto di merci per l’aumento della domanda di passeggeri e del calo della domanda di componenti per automobili. Nonostante la riduzione del fatturato nel terzo trimestre (ottobre-dicembre) rispetto al trimestre precedente a causa del rallentamento della domanda, per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2022 i ricavi sono stati superiori a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’accettazione di merci ad alto rendimento, come i prodotti commerciali sovradimensionati, e alla cattura della domanda tra Asia e Nord America”, prosegue ANA.

“Per il comparto LCC (Peach Aviation), sono aumentati significativamente sia il volume dei passeggeri che il fatturato rispetto all’anno precedente, grazie all’incremento della domanda dovuto all’allentamento delle restrizioni di viaggio e di ingresso in Giappone e in vari paesi. Per rispondere alla crescita della domanda sulle rotte nazionali, Peach ha aumentato le frequenze sulla rotta Narita – Sapporo e sulla rotta Narita – Fukuoka. Per quanto riguarda le rotte internazionali, le rotte di Seoul e Taipei sono riprese ad agosto, mentre la rotta Kansai – Bangkok è stata lanciata a dicembre dopo che tutti i voli erano stati sospesi da aprile 2021.

ANA HD ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno finanziario che si concluderà a marzo 2023, alla luce dei risultati e dell’utile raggiunto nei primi nove mesi dell’anno finanziario in corso, e prevede un fatturato di 1.710 miliardi di yen (circa 12,1 miliardi di €) e un utile un operativo di 95 miliardi di yen (circa 675 milioni di €)”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)