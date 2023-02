Air New Zealand ed Embraer collaboreranno per Next Generation Sustainable Aircraft Programs

Air New Zealand ha firmato un accordo con Embraer per entrare a far parte del suo Energia Advisory Group, un gruppo di compagnie aeree, lessors, produttori e altri esperti di aviazione, che forniscono consulenza all’Energia project di Embraer per lo sviluppo di velivoli sostenibili per il futuro.

Embraer diventa anche un partner a lungo termine nell’iniziativa Mission Next Gen Aircraft di Air New Zealand, lavorando a fianco di Air New Zealand per accelerare lo sviluppo e l’introduzione della zero emissions aircraft technology per la regional fleet in Nuova Zelanda.

Le aziende lavoreranno insieme sui requisiti di progettazione per i velivoli sostenibili di prossima generazione. Air New Zealand è una compagnia aerea unica con missioni complesse e requisiti di flotta con significativi domestic business, che collegano clienti e cargo a 20 diverse regioni della Nuova Zelanda.

Kiri Hannifin, Chief Sustainability Officer di Air New Zealand, afferma: “La compagnia aerea ha obiettivi di sostenibilità audaci che non saranno raggiunti con un ‘business as usual’ approach. Mission Next Gen Aircraft mira ad accelerare la tecnologia e le infrastrutture necessarie per decarbonizzare i nostri voli domestici, unendo le forze con i principali sviluppatori di aeromobili, innovatori e fornitori di infrastrutture del mondo.

Vogliamo essere leader nel roll out di zero emissions aircraft in Nuova Zelanda. Avere Embraer come uno dei nostri partner a lungo termine aumenterà la nostra comprensione collettiva della tecnologia dei velivoli a emissioni zero man mano che si sviluppa e darà loro la fiducia che stanno sviluppando un prodotto che è fattibile per noi”.

“In qualità di leader globale nei velivoli regionali, Embraer è nella posizione ideale per portare tecnologie dirompenti prima sui velivoli più piccoli. Air New Zealand, operatore di una rete regionale ampia, complessa e diversificata, è il collaboratore perfetto e siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa”, ha dichiarato Arjan Meijer, Presidente e CEO, Embraer Commercial Aviation. “I velivoli regionali più piccoli saranno le prime piattaforme su cui potranno essere introdotti in modo efficace nuovi sistemi di alimentazione e propulsione. Embraer non vede l’ora di contribuire all’iniziativa di Air New Zealand e anche di aggiungere le loro competenze e requisiti all’Embraer Energia project”.

L’Energia project di Embraer esplora una gamma di concetti sostenibili per trasportare fino a 50 passeggeri. Il progetto sta prendendo in considerazione una serie di fonti energetiche, propulsion architectures and airframe architectures per ridurre le emissioni di carbonio del 50% a partire dal 2030, un passo fondamentale verso l’obiettivo di essere net carbon neutral entro il 2050.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)