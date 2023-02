Delta TechOps apre un nuovo repair shop per i motori Pratt & Whitney GTF

Delta TechOps continua a migliorare le capacità di manutenzione con il suo ultimo traguardo: l’inaugurazione di un nuovo brand-new engine repair shop.

La struttura sarà dedicata alla manutenzione dei motori Pratt & Whitney GTF, tra cui il PW1100G e il PW1500G, che equipaggiano rispettivamente la nuova flotta di aerei Airbus A321neo e A220 di Delta. Lo shop servirà i motori GTF che appartengono agli aeromobili Delta insieme ai motori dei clienti mantenuti attraverso il Delta TechOps Maintenance Repair and Overhaul business.

“Il nuovo shop si estende su ben 155.000 piedi quadrati con spazio per un’espansione e comprende circa 60 engine bays con la possibilità di aggiungerne altre in futuro. Le aree chiave dello shop includono quick turn area, engine disassembly and assembly, module disassembly and assembly, work in progress (WIP), cleaning, shipping and receiving, administrative area.

Il nuovo GTF engine shop è l’ultimo di una serie di investimenti di Delta per rafforzare l’infrastruttura e le risorse a disposizione del team TechOps. Questi investimenti non solo supportano l’impegno di Delta per la sicurezza e l’affidabilità del servizio, ma anche il suo obiettivo di espandere il flusso di entrate generato dal MRO business. La nuova struttura ospiterà anche diverse centinaia di membri del personale, tra cui più di 100 meccanici insieme ad altri che lavorano in engineering and supply chain, il che riflette la dedizione di Delta alla creazione di opportunità di carriera di alta qualità in STEM”, afferma Delta.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro nuovo engine shop e di ciò che significa per il futuro di Delta, della nostra partnership con Pratt & Whitney e delle nostre relazioni con gli altri nostri clienti MRO”, ha affermato Don Mitacek, Senior Vice President of Delta TechOps and President of Delta TechOps Services Group. “Gli investimenti che abbiamo fatto in nuove capacità e strutture negli ultimi cinque anni consolidano la nostra posizione di forte global MRO provider e consentiranno alle persone di Delta di continuare a fornire un servizio e un’affidabilità eccezionali ai nostri clienti”.

Delta TechOps ha investito in altri importanti progetti, tra cui una nuova test cell, hot section repair shop e un additive manufacturing shop.

Delta ha ospitato martedì una cerimonia del taglio del nastro per celebrare la sua nuova struttura insieme a funzionari del governo statale e leader di Pratt & Whitney. All’evento, i partecipanti hanno ascoltato il CEO Ed Bastian, il Commissioner of the Georgia Department of Economic Development, Pat Wilson, e il President of Pratt & Whitney, Shane Eddy.

“Come cliente e membro del nostro GTF MRO network, il nostro rapporto con Delta è sostenuto da trasparenza, lavoro di squadra e impegno. Per più di 90 anni abbiamo lavorato insieme per superare le sfide e trovare soluzioni creative e reciprocamente vantaggiose”, ha affermato Shane Eddy, president of Pratt & Whitney. “Questa bellissima struttura più grande segna l’ultimo capitolo del nostro impegno condiviso per fornire ai clienti un world-class MRO service ed esemplifica la crescente domanda di motori GTF”.

Pratt & Whitney è partner di lunga data di Delta Air Lines e della TechOps division. Nel 2019, TechOps ha annunciato che sarebbe diventato un MRO provider per i motori PW1100G e PW1500G come parte del Pratt & Whitney global GTF MRO Engine Network, uno dei 10 active overhaul centers and piece-part repair providers.

“I motori Pratt & Whitney GTF non solo equipaggeranno la flotta del futuro di Delta, ma supporteranno anche molti altri operatori di compagnie aeree commerciali nelle Americhe e oltre”, ha affermato Bastian. “L’apertura di questa nuova struttura ci aiuterà a continuare a fornire posti di lavoro affidabili e motori affidabili per gli anni a venire”.

Attraverso capacità ampliate e nuove strutture, si prevede che l’MRO di Delta crescerà in modo significativo nei prossimi anni.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Chris Rank/Rank Studios – Delta Air Lines)