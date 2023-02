Nuovi prodotti Air France per i giovani viaggiatori

Con quasi 2 milioni di bambini che viaggiano sui suoi voli ogni anno, Air France si è sempre dedicata al benessere delle famiglie che viaggiano con bambini. Con l’avvicinarsi delle vacanze invernali, la compagnia lancia nuovi prodotti per i giovani giramondo.

“In tutte le cabine dei voli a lungo raggio Air France, i bambini ricevono ora un nuovo fun activity kit dal personale di cabina per intrattenerli con fantasiosi giochi di ruolo durante il viaggio e da utilizzare a casa. All’interno troveranno una little dog-shaped figurine, un aereo con i colori della compagnia aerea, un runway jigsaw puzzle, un quaderno di attività e matite colorate. Il kit si apre per rivelare un fun French bakery decor e la figurina indossa un top da marinaio, due cenni emblematici alla Francia.

Questo nuovo kit viene distribuito a tutti i giovani viaggiatori durante il servizio pasti in volo. Il “kids” menu è composto esclusivamente da prodotti biologici sui voli in partenza da Parigi ed è offerto automaticamente ai bambini dai 2 ai 6 anni. Oltre i 6 anni, i genitori del bambino possono prenotare gratuitamente il “kids” menu fino a 24 ore prima partenza. Come parte di un approccio ecologico, questo kit è privo di plastica. Ogni articolo è realizzato in legno FSC (ottenuto da foreste gestite in modo sostenibile) o carta e cartone riciclati”, afferma Air France.

“Air France offre anche nuovi prodotti per le famiglie che viaggiano con infants di età inferiore ai 2 anni. In tutte le cabine dei voli a lungo raggio Air France, i clienti ricevono un kraft paper kit contenente un cagnolino di peluche, realizzato con materiali morbidi riutilizzabili e riciclabili. Nelle cabine La Première, Business e Premium Economy, questo kit viene fornito anche con una pochette nei colori Air France e certified organic Castéra thermal water made in France.

Durante tutto il viaggio, Air France propone anche altre divertenti attività per i suoi giovani viaggiatori. Oltre a pasti speciali e fun activity kits, i piccoli giramondo possono anche godere di una selezione dedicata di programmi di intrattenimento tra cui musica e cartoni animati. Una selezione di 16 riviste per bambini può essere scaricata anche dall’app Air France Play“, prosegue Air France.

“Air France accoglie anche i bambini dai 4 ai 17 anni che viaggiano da soli a bordo dei suoi voli. Con il servizio “Kids Solo”, il personale di Air France li accompagna e garantisce la loro sicurezza. Grazie all’app Air France, i genitori possono seguire ogni fase del loro viaggio, dalla partenza in aeroporto fino all’arrivo a destinazione”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)