Ryanair lancia la summer 2023 da Perugia

Ryanair ha annunciato oggi il suo nuovo operativo estivo 2023 da Perugia, con la nuova rotta (11 in totale) per Cracovia, nonché un aumento delle frequenze su 4 popolari destinazioni esistenti quali Cagliari, Catania, Malta e Palermo.

“L’operativo di Ryanair per l’estate ’23 da Perugia offrirà 11 rotte inclusa 1 nuova – Cracovia; 70+ voli settimanali (+40% vs S22); frequenze aggiuntive su 4 destinazioni esistenti quali Cagliari, Catania, Malta e Palermo; supporto ad oltre 310 posti di lavoro in loco.

Nella Summer ’23, Ryanair opererà oltre 70 voli settimanali da/per Perugia con una crescita del 40% rispetto alla Summer ’22, offrendo ai clienti e ai visitatori di Perugia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare le meritate vacanze dell’estate 2023″, afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair in Italia, ha affermato: “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta ai cittadini/visitatori di Perugia per l’estate ’23 con oltre 70 voli settimanali (+40% di crescita su S22) su 11 rotte, inclusa 1 nuova per Cracovia. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti/visitatori a bordo dei nostri voli da/per Perugia quest’estate. Ryanair continua a offrire più voli, connettività e tariffe basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.

Umberto Solimeno, Direttore Generale di SASE, ha commentato: “È un onore lavorare con l’unica compagnia aerea in Europa che continua a sviluppare con decisione il traffico aereo e siamo particolarmente lieti di confermare un rapporto che va avanti da oltre 15 anni e che si è ulteriormente consolidato con la recente sigla del nuovo contratto, che prevede l’estensione della collaborazione per i prossimi 5 anni. Dopo aver centrato nel 2022 il nuovo record storico di traffico, grazie a Ryanair e a questi nuovi annunci possiamo affermare che per il 2023 lo scalo umbro può alzare l’asticella ed avere obiettivi ancora più ambiziosi”.

Questi i voli per la summer 2023 da Perugia: Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Cracovia – NUOVA, Malta, Bucarest, Palermo, Londra Stansted, Vienna.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)