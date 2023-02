SWISS riprenderà i servizi passeggeri per Shanghai

Alla luce delle disposizioni sull’ingresso locale ora semplificate, Swiss International Air Lines (SWISS) riprenderà i servizi passeggeri da e per la Cina continentale. SWISS offrirà inizialmente un volo non-stop settimanale tra Zurigo e Shanghai a partire dal 3 marzo. Il servizio sulla rotta dovrebbe poi essere esteso a tre frequenze settimanali da aprile in poi. I voli saranno generalmente operati con aeromobili Boeing 777-300ER, o in alternativa Airbus A340-300.

“Siamo lieti di offrire presto ai nostri clienti voli tra Zurigo e Shanghai”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Per noi è una priorità assoluta soddisfare la domanda, che ora è di nuovo in crescita, di viaggi tra questi due importanti centri d’affari e oltre. Shanghai rimane uno dei punti chiave della nostra rete in termini di viaggiatori sia in entrata che in uscita”.

SWISS ha sospeso i suoi precedenti servizi passeggeri di linea tra Zurigo e Shanghai nell’aprile 2022 a causa delle restrizioni di viaggio imposte in risposta alla pandemia coronavirus e da allora i suoi servizi sulla rotta sono stati limitati ai soli voli cargo.

Oltre a riprendere i suoi voli passeggeri Zurigo-Shanghai, SWISS aumenterà anche il suo servizio da e per Hong Kong da cinque a sei frequenze settimanali nel 2023 summer schedules.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)