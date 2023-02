La Star Alliance lounge a Amsterdam Schiphol Airport offre ora il Pay-as-you-go Access

Star Alliance offre ora l’accesso a pagamento alla Star Alliance-branded lounge all’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS). Oltre a offrire l’accesso gratuito ai membri Star Alliance Gold e ai passeggeri di First Class e Business Class, la lounge ora accoglierà altri passeggeri Star Alliance indipendentemente dallo stato di appartenenza o dalla classe di cabina, a un costo nominale.

“Questa è la quinta tra le sei Star Alliance-branded lounges a offrire l’accesso a pagamento, dopo le lounge Star Alliance dell’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO), del Rio De Janeiro Airport (GIG), del Buenos Aires Ezeiza International Airport (EZE) e del Los Angeles International Airport (LAX).

La Star Alliance Amsterdam airport lounge si trova airside nella Departures Hall 2 dopo la security clearance per la Schengen Area. Questo lo rende idealmente posizionata per un facile accesso ai passeggeri che viaggiano da o verso destinazioni europee all’interno della zona Schengen. Attualmente, 14 compagnie aeree membri di Star Alliance operano voli dall’aeroporto di Amsterdam, collegando 20 destinazioni in 16 paesi.

La lounge offre uno spazio elegante e contemporaneo ispirato ai cieli e ai paesaggi in continua evoluzione dell’Olanda. Decorata con mobili e opere d’arte originali olandesi, la lounge offre la connessione Wi-Fi gratuita e spazi dedicati a viaggiatori d’affari e di piacere, tra cui cabine di lavoro personali, un tavolo da lavoro comune, un bar e ampie zone pranzo e relax. Può ospitare fino a 150 persone”, afferma Star Alliance.

Christian Draeger, Star Alliance VP Customer Experience, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che la nostra lounge di Amsterdam è diventata l’ultima Star Alliance-branded lounge a offrire l’ingresso pay-per-use. Con questo, tutti i passeggeri che passano per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol sui vettori Star Alliance hanno la possibilità di rilassarsi nella nostra lounge elegante e ben arredata, indipendentemente dalla classe di cabina o dallo stato di appartenenza. La lounge è particolarmente comoda per i passeggeri che viaggiano all’interno della zona Schengen che vogliono rilassarsi, godersi un pasto o lavorare comodamente prima di imbarcarsi sul volo”.

“I passeggeri possono prenotare in anticipo e acquistare i voucher per l’accesso alle lounge sul sito web di Star Alliance: https://www.staralliance.com/en/paid-lounge-entry. In base alla disponibilità al momento della prenotazione, riceveranno un’e-mail di conferma con un codice QR valido per i giorni e gli orari selezionati. In aeroporto, possono semplicemente scansionare questo codice QR all’ingresso della lounge ed entrare.

I voucher hanno un prezzo conveniente a partire da 50 EUR per tre ore di utilizzo. I passeggeri godranno inoltre di uno sconto se sono membri di un programma frequent flyer di qualsiasi vettore membro di Star Alliance“, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)