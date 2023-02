Terremoto in Turchia e Siria: il supporto dell’Aeronautica Militare

“Siamo vicini alle popolazioni colpite dal terribile terremoto avvenuto oggi in Turchia e Siria e preghiamo per le migliaia di vittime che purtroppo si sono verificate“. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.

“La Difesa – ha poi aggiunto il Ministro – sta seguendo con apprensione i drammatici aggiornamenti sul sisma e, in coordinamento con la Protezione Civile, sta mettendo in campo tutte le sue disponibilità di mezzi e personale per aiutare le popolazioni colpite dal terribile sisma“.

Lo Stato Maggiore della Difesa ha predisposto un velivolo P-180 del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare con la prima aliquota avanzata di personale specializzato della Protezione Civile. Seguono ulteriori voli con velivoli C-130J della 46^ Brigata Aerea per trasportare mezzi, materiale e personale tra cui anche personale sanitario.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Ministero della Difesa – Photo Credits: Aeronautica Militare)