News Brevi – 07.02.2023

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI GENNAIO 2023 – Il numero di passeggeri che hanno viaggiato con SAS è stato di 1,4 milioni a gennaio, con un aumento dell’89% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La domanda di passeggeri di SAS ha continuato ad essere forte con RPK in aumento del 68%, mentre la capacità è aumentata del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor per gennaio è stato del 68%, con un miglioramento di 19 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno. “Il traffico di gennaio è stato di 1,4 milioni di passeggeri, un aumento dell’89% rispetto a gennaio 2022. È una cifra salutare durante la stagione invernale quando, a causa della nostra consueta stagionalità, vediamo un numero di passeggeri inferiore. Il nostro load factor del 68% supera il livello pre-pandemia del 65% nel gennaio 2019. Continuiamo a fare progressi con SAS FORWARD e il nostro Chapter 11 process negli Stati Uniti. Di recente abbiamo concluso le trattative con gli aircraft lessors e prevediamo di ottenere le cost reductions previste relative al leasing annuale degli aeromobili e ai costi di finanziamento”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

QATAR AIRWAYS SPONSORIZZERA’ NUMEROSI EVENTI IN QATAR – Qatar Airways ha annunciato che sponsorizzerà l’edizione 2023 della Doha Jewellery and Watches Exhibition (DJWE), uno degli eventi più longevi e attesi nel calendario annuale del Qatar. Si prevede che l’esclusivo evento business-to-consumer che si tiene ogni anno nella regione del Golfo attirerà più di 30.000 visitatori in Qatar da tutto il mondo. DJWE quest’anno si svolgerà per sei giorni, dal 20 al 25 febbraio presso il Doha Exhibition and Convention Center in Qatar, dove i visitatori potranno ammirare la maestria artigianale di oltre 500 marchi di gioielli e orologi ammirati a livello globale durante l’evento. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La Doha Jewellery and Watches Exhibition è solo l’inizio di un favoloso febbraio con un calendario unico di eventi uno dopo l’altro. Il nostro obiettivo è iniziare febbraio alla grande annunciando accordi di sponsorizzazione progettati per costruire sull’eredità della FIFA World Cup Qatar 2022, insieme a speciali pacchetti vacanza progettati per promuovere la destinazione e celebrare gli eventi basati a Doha”. Durante la conferenza stampa, Akbar Al Baker ha evidenziato alcuni dei principali eventi in arrivo a Doha quest’anno. I dettagli saranno disponibili sul sito Web insieme ai codici promozionali. Alcuni degli eventi. Tennis femminile: l’annuale Qatar TotalEnergies Open si svolgerà dal 13 al 18 febbraio con molte delle migliori tenniste del mondo. Tennis maschile: l’annuale Qatar ExxonMobil Open si svolgerà dal 20 al 26 febbraio e attira alcuni dei migliori talenti del tennis maschile. Più avanti nel mese di febbraio, Qatar Airways co-ospiterà un evento che sarà un preludio al Qatar Formula 1 Grand Prix che si terrà a ottobre. In linea con la Qatar 2030 vision per raggiungere l’obiettivo di accogliere sei milioni di visitatori all’anno entro il 2030, Qatar Airways estende i suoi sforzi per contribuire a plasmare la visione del Qatar nello sviluppo dell’ospitalità, attirando più turisti in Qatar. La compagnia aerea ha mostrato il suo supporto durante il mese di febbraio offrendo speciali pacchetti promozionali a tutti i suoi passeggeri.

IBERIA ATTERRA SU TIKTOK – Iberia ha appena lanciato il suo profilo su TikTok con un video di debutto in cui i suoi dipendenti invitano gli utenti a seguire la compagnia aerea su questo social network, per conoscere il lavoro quotidiano della compagnia aerea, scoprire fatti sugli aerei e sulle destinazioni che Iberia vola e, soprattutto, conoscere l’intero team dietro la compagnia aerea. Con il suo canale Tik Tok, Iberia si apre a un nuovo trend comunicativo, più divertente e scanzonato, e anche a una fascia di pubblico più giovane e iperconnessa. Dal suo profilo Tik Tok e guidata dai suoi dipendenti, Iberia si occuperà principalmente di contenuti di backstage sul mondo dell’aviazione oltre ad offrire consigli di viaggio ai suoi follower. Il tutto con tre premesse: umorismo, prestigio e differenziazione come elementi chiave per intrattenere, informare e ispirare i clienti. Iberia aspetta i visitatori su https://www.tiktok.com/@iberia?lang=en.

EMIRATES GROUP SIGLA ACCORDO CON DUBAI MUNICIPALITY PER LA GESTIONE DELLA DUBAI DESERT CONSERVATION RESERVE – Emirates Group ha rinnovato l’accordo con Dubai Municipality per la gestione della Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR), nel suo continuo impegno a preservare la fauna selvatica e proteggere gli habitat naturali. In qualità di custode della riserva da oltre 20 anni, Emirates Group è incaricato della sua piena operatività e del finanziamento dei suoi sforzi per nutrire il fragile ecosistema degli Emirati Arabi Uniti, oltre ai programmi di ricerca e istruzione. Con il rapido ritmo di sviluppo e urbanizzazione di Dubai negli ultimi due decenni, il DDCR è nato dall’impegno del governo di Dubai a preservare l’habitat desertico e la biodiversità unici dell’emirato. La riserva è il primo parco nazionale degli Emirati Arabi Uniti e si estende su un’area di 225 chilometri quadrati, che rappresenta circa il 5% della superficie totale di Dubai. Firmando l’accordo per conto di Emirates Group, Ali Mubarak Al Soori, Executive Vice President – Facilities, Projects Management & Group Procurement & Supply Chain, ha dichiarato: “Al centro degli obiettivi strategici di Emirates Group c’è il nostro impegno per la sostenibilità e la protezione del prezioso ambiente in cui operiamo. Dall’istituzione del DDCR nel 2002, Emirates Group ha sostenuto questa importante iniziativa gestendo la riserva e gestendo le sue vaste strutture per conto del governo di Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato il 2023 Anno della sostenibilità e siamo orgogliosi di continuare a svolgere un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della nazione”. Commentando il rinnovato accordo di gestione, l’ingegnere Alya Abdulrahim Alharmoudi, Acting CEO – Environment, Health & Safety Agency presso Dubai Municipality, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Emirates Airline per preservare e gestire la Dubai Desert Conservation Reserve (Al Maha) dimostra il ruolo significativo di partenariati pubblico-privato per promuovere lo sviluppo sostenibile delle riserve naturali. Riflette anche l’impegno del Comune di coordinarsi in modo efficiente con tutti i suoi partner al fine di rilanciare ulteriormente l’economia. Questo accordo svolge un ruolo fondamentale nel preservare la diversità delle riserve ambientali e naturali, nonché nel rafforzare la conservazione della fauna selvatica, essenziale per lo sviluppo del turismo e dei settori ambientali nell’Emirato di Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. In Dubai Municipality, ci impegniamo a promuovere la sostenibilità nelle riserve naturali e desertiche realizzando piani operativi e studi di ricerca. Ciò contribuirà a conservare le loro diversità ecologiche in modo sostenibile ed evidenzierà la loro rilevanza come attrazioni turistiche significative per la fauna selvatica e i safari nel deserto”. Emirates Group ha investito più di 28 milioni di AED nella riserva sin dalla sua istituzione nel 2002, per finanziare e sostenere la conservazione del paesaggio naturale del deserto e della sua fauna e flora indigene.

PNRR: IL POLITECNICO DI TORINO PARTECIPA A SEI “PARTNERIATI ESTESI” – Il Politecnico di Torino coglie le opportunità offerte dal PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche per la ricerca di base, entrando a far parte di sei nuovi “Partenariati Estesi” tra Università, Centri di ricerca ed imprese del settore pubblico e privato. Questi progetti hanno lo scopo di rafforzare la ricerca, migliorare le filiere produttive e il posizionamento strategico dell’Italia nelle catene del valore in aree tematiche specifiche individuate dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I partenariati sono finanziati nell’ambito della Missione 4 del PNRR “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa del PNRR”, Investimento 1.3 “Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”. L’Ateneo riceverà in totale 44 milioni di euro per lavorare nei prossimi 3 anni nelle seguenti aree tematiche: Intelligenza artificiale, Scenari energetici del futuro, Rischi ambientali, naturali e antropici, Cybersecurity, Made-in-Italy circolare e sostenibile, Telecomunicazioni del futuro. “La partecipazione del Politecnico di Torino in questi 6 progetti è un riconoscimento dell’eccellenza della ricerca svolta dall’ateneo in questi ambiti – commenta il professor Matteo Sonza Reorda, Vice Rettore per la Ricerca del Politecnico di Torino – Coerentemente con i nostri obiettivi strategici e con quelli del PNRR, i finanziamenti ricevuti saranno destinati a sostenere ulteriormente la ricerca in questi ambiti (con un incremento significativo nel numero di numero di dottorandi e ricercatori coinvolti), facendo massa critica con gli altri enti di ricerca partecipanti e garantendo un’attenzione particolare alle indicazioni e alle esigenze delle aziende e agli enti operanti in questi settori. Si tratta quindi di un’opportunità unica non solo per far crescere una nuova generazione di ricercatori, ma anche per rafforzare ulteriormente i legami con il contesto socio-economico con cui da sempre il Politecnico collabora e si coordina”.

IL SEGRETARIO GENERALE ICAO EVIDENZIA LA COOPERAZIONE DI ICAO CON IL QUEBEC – Il 2 febbraio 2023, in occasione di una visita ufficiale dell’Organizzazione a Québec City, il Segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar ha tenuto incontri con alti rappresentanti della Provincia del Québec. Gli incontri hanno offerto al Segretario generale l’opportunità di esprimere la gratitudine dell’ICAO al governo del Québec per la sua lunga collaborazione con l’organizzazione, in particolare attraverso l’entrata in vigore di un accordo rafforzato lo scorso anno. Salazar ha inoltre aggiornato le parti interessate provinciali sui risultati significativi della 41a sessione dell’Assemblea dell’ICAO nell’ottobre 2022, e in particolare sull’adozione di un ambizioso long-term global aspirational goal per l’aviazione internazionale riguardo zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il Segretario generale ha anche sottolineato il riconoscimento da parte della comunità diplomatica del sostegno e dell’approccio alla sicurezza del governo del Québec durante la pandemia COVID-19, che sono stati fondamentali per ridurre al minimo il rischio. Durante la visita del Sig. Salazar nella capitale della provincia del Québec, è stato anche formalmente riconosciuto dai membri eletti dell’Assemblea Nazionale nel corso della loro regolare sessione di lavoro e la bandiera dell’ICAO è stata sventolata in onore della sua presenza. Durante la visita del Segretario generale è stato affrontato anche il ruolo del Québec come hub per l’innovazione aerospaziale, con una tavola rotonda con leader sia commerciali che accademici. Le discussioni con Aéro Montréal, Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec (CRIAQ), Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle e Université Laval si sono concentrate sul ruolo centrale dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale nella realizzazione della visione ICAO per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile dell’aviazione mondiale. Un discorso speciale del Segretario generale agli studenti e ai ricercatori del Laboratoire de Robotique dell’Université Laval si è concentrato sull’importanza che l’ICAO attribuisce all’inclusione e al sostegno della prossima generazione di leader e innovatori dell’aviazione, come evidenziato dall’ICAO Innovation Competition.