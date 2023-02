Gulf Air aumenta le frequenze in Italia con 7 voli settimanali

Gulf Air, compagnia di bandiera del Regno del Bahrain, ha annunciato le frequenze aggiuntive da e per l’Italia a partire dal prossimo 6 marzo 2023, in risposta alla crescente domanda per l’Italia e dal mercato italiano per tutte le sue destinazioni.

I voli della compagnia aerea diventeranno giornalieri da e per Milano grazie a questo incremento, mentre le frequenze da e per Roma aumenteranno offrendo 3 voli settimanali (lunedi, giovedi e sabato).

L’acting CEO di Gulf Air, Capitano Waleed Al Alawi, ha commentato: “Le nostre operazioni da e per l’Italia si sono dimostrate un grande successo commerciale, e il mercato italiano si conferma di grande importanza per Gulf Air. I nostri servizi rinnovati e di alto standard di qualità, offrono comodità e connettività ai nostri passeggeri per viaggiare da e verso il Bahrain e raggiungere le altre destinazioni all’interno del nostro network”.

Dal 1° giugno 2022 Gulf Air opera una rete di voli diretti tra il l’Italia e il Bahrain che si inserisce in modo efficiente all’interno del network globale della compagnia I passeggeri possono acquistare i biglietti tramite gulfair.com e tramite tutte le agenzie di viaggio italiane. Rephouse è il GSA di Gulf Air in Italia.

(Ufficio Stampa Gulf Air – Photo Credits: Gulf Air)